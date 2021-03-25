Эксперт рассказал, какие действия Украины нанесли Крыму самый большой ущерб

После 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, в Киеве постоянно заявляют, что полуостров на самом деле якобы принадлежит Украине. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский с довольно частой периодичностью записывает видеоролики, где призывает крымчан «вернуться домой».

Очевидно, что республика уже никогда не вернется под украинскую юрисдикцию, и дело здесь не только в том, что Россия «не отдаст Крым». На Украине почему-то никто не хочет говорить о том, что она сделала для жителей полуострова как до 2014 года, так и после. Эту тему корреспондент ФАН обсудил с крымским политологом Константином Кеворкяном.

«До воссоединения с Россией основной вред Крыму состоял в разорении того наследства, которое было у полуострова как у всесоюзной здравницы СССР. Здесь было неплохое сельское хозяйство, развитая курортная сфера, производились специфические крымские продукты, например ароматические масла. Но нельзя сказать, что это было именно истребление крымской экономики, потому что вся экономика Украины подвергалась разграблению и приходила в упадок, особенно после первой так называемой оранжевой революции», — сказал собеседник издания.

Что касается событий после 2014 года, продолжил Кеворкян, то здесь нужно говорить о нескольких последовательных и сознательных блокадах со стороны Киева: транспортная, продовольственная, водная, энергетическая и политическая. Их цель заключалась именно в подрыве экономического потенциала Крыма.

«Кроме того, те компании, которые пытаются инвестировать в Крым из-за рубежа, натыкаются на санкционные ограничения, что тоже негативно отражается на развитии республики. Однако благодаря усилиям крымских властных институтов и федерального центра мы видим, как эти трудности постепенно преодолеваются. Когда была попытка осуществить продовольственную блокаду со стороны Украины, Крым был быстро насыщен российскими продуктами. Когда обозначилась транспортная проблема, были предприняты усилия по налаживанию авиасообщения и строительству еще одного важного объекта. Могу сказать, что Крымский мост — это не только символ и замечательный продукт строительной мысли, но и то, о чем люди мечтали веками. Здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил политолог.

По его словам, самой сложной была энергетическая блокада, которая являлась прямым и открытым актом геноцида против всех жителей Крыма. Тем самым Киев физически пытался уничтожить людей, но у него это не получилось. Тем не менее он нанес этим существенный ущерб.

«Мы помним, что энергоблокада была организована накануне отопительного сезона, то есть перед зимой. Она погрузила города во тьму, сложности испытывали все, в особенности медики, поскольку не работало необходимое медицинское оборудование. Это было действительно очень серьезной проблемой, но в результате преодолели и ее, хоть и с большими усилиями. После этого экономика Крыма начала усиливаться, набирать обороты, поскольку стали приходить новые технологии. Я думаю, что водная блокада тоже даст серьезный толчок по внедрению в довольно устаревшую коммунальную инфраструктуру Крыма новых технологий и научит нас рачительно использовать имеющиеся ресурсы», — заявил эксперт.

«Своим экономическим, политическим и психологическим давлением Украина заставляет Крым только быстрее и серьезнее развиваться. Благодаря этому республика догнала многие российские регионы по развитию, поскольку в 2014 году она был практически в самом низу этого списка. Безусловно, это заслуга большого уровня инвестиций и внимания президента Владимира Путина к Крыму», — сказал Константин Кеворкян.

Также он отметил, что преодоление всех этих проблем хорошо тренирует навыки управленцев, ведь для развития любого региона, в частности Крыма, это очень важно.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что на Украине негодуют из-за указа Владимира Путина о недвижимости в Крыму.