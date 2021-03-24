Бастрыкин взял под контроль расследование дела братьев-танцоров из Крыма

Москва, 24 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении двух танцоров из Евпатории, обвиняемых в совращении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СК РФ.

Крымское управление СК РФ ранее возбудило уголовное дело в отношении Игоря и Олега С. по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ст.134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и ст.135 УК РФ «Развратные действия».

Бастрыкин поручил следователям «принять исчерпывающие меры к оперативному и всестороннему расследованию преступления».

Как сообщал ФАН, события, которые теперь стали предметом расследования СК РФ, произошли более семи лет назад. Только сейчас одна из учениц студии танцев в Евпатории Дарья в соцсетях призналась, что первые приставания со стороны чемпионов всероссийских конкурсов по брейк-дансу и хип-хопу произошли, когда ей было 12 лет. Спустя два года, когда ей исполнилось 14, с одним из братьев у нее произошла более близкая связь. На пост Дарьи в соцсетях откликнулись и другие девушки, сообщившие о домогательствах со стороны танцоров.

Уже состоялось несколько очных ставок между потерпевшими и подозреваемыми. Свои показания дали несколько десятков человек.

Обвиняемые отрицают свою вину и пытаются отгородиться от скандала. По мнению братьев-танцоров, их просто хотят оговорить.