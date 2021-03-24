В Крыму откроют долгожданные многофункциональные зоны на трассе «Таврида»

Симферополь, 24 марта. Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко с рабочим визитом посетил строящуюся в районе Чистенького многофункциональную зону (МФЗ), которая расположена вдоль трассы «Таврида», передает корреспондент ФАН.

В понятие многофункциональной зоны, по словам министра, входит наличие: заправок, зон отдыха, шиномонтажа, автомойки, гостиничных комплексов и зон для рынка.

«Всего у нас запланировано четыре МФЗ и семь заправочных комплексов. К 15 мая планируют ввести в эксплуатацию две многофункциональные зоны и, соответственно, два заправочных комплекса», — пояснил Шеряко.

По словам министра, в середине мая текущего года в эксплуатацию будут введены: заправочный комплекс в Ленинском районе, в районе Белой скалы — там планируется разместить сразу две такие зоны, еще одна МФЗ будет запущена в районе Чистенького и один заправочный комплекс в районе Трудового на объездной трассе крымской столицы.

Шеряко также отметил, что коммуникации в многофункциональных зонах будут осуществляться за счет артезианских скважин, а водоотведение — локальными очистными сооружениями. Общим у них будет только электропитание, которое пойдет от республиканских энергосетей.

Для жителей и гостей курорта открытие МФЗ является долгожданным, поскольку многие люди устают в дороге, особенно если они едут с материковой части России, а отдохнуть в пути им негде. О необходимости таких зон говорили почти сразу после запуска движения на трассе.

Напомним, ранее ФАН объяснял, почему в Крыму намерены сократить количество перевозок до границы с Украиной.