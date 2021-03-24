Иностранцам пришлось оставить более 500 участков в Крыму

Симферополь, 24 марта. После вступления в силу закона, запрещающего иностранным гражданам владеть земельными участками в муниципальных районах республики Крым и Севастополя, более 500 иностранцев отказались от своей собственности, пишет Newsfront.

На сегодняшний день в собственности у иностранцев и лиц без гражданства остаются около 11 тысяч земельных наделов. Об этом стало известно из пришедшего в редакцию «Российской газеты» сообщения от пресс-службы Госкомрегистра Республики Крым.

«Весной 2020 года, когда РК и Севастополь указом президента РФ были включены в перечень территорий, где иностранцам запрещается иметь в собственности землю, по данным Росреестра, было 11,5 тысячи таких земельных участков в собственности у иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, — гласит сообщение Госкомрегистра. — А по состоянию на 1 января 2021 года их число снизилось до 11 тысяч».

Табу на иностранную собственность распространяется с 20 марта 2020 года и затрагивает 19 муниципалитетов Республики Крым и 12 муниципалитетов Севастополя. Известно, что уже имеющиеся в собственности участки отбирать силой никто не будет. Любому иностранцу будет предоставлен выбор между продажей, дарственной или переоформлением на гражданина России. Предлагается и другой вариант — выкуп в государственную собственность. В случае если собственнику не понравится и такой вариант, в дело вступит суд.

«Если иностранный гражданин не избавится от участка самостоятельно, тогда по иску муниципалитета или прокуратуры будет либо продажа, либо изъятие в пользу государства, — объяснил юрист Павел Горбачев.

При этом служитель Фемиды подчеркнул, что выкуп или передача в государственную собственность с компенсацией собственнику так же будет произведена по решению суда. После этого участок будет реализован принудительно.

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