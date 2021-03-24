В Крыму показали современное аграрное предприятие по выращиванию томатов

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко с рабочим визитом посетил уникальный тепличный комплекс компании «Бутон» в Бахчисарайском районе, передает корреспондент ФАН.

Шеряко лично ознакомился с технологией выращивания томатов, отметив высокую технологичность производственного процесса. Министр указал на значительный вклад предприятия в экономику республики.

«На сегодняшний момент предприятие ООО «Бутон» — это полностью частные инвестиции. Были приобретены 50 гектаров земельных участков, уже на двух гектарах стоит первый тепличный комплекс. Мы видим, что буквально через небольшой промежуток времени будет сбор первого урожая — это томаты, которые будут поставляться на внутренний рынок», — сказал он.

«По итогам этого года планируется собрать более 400 тонн урожая. В планах инвестора и дальше расширять тепличные комплексы», — добавил Шеряко.

По его словам, на сегодняшний день общая сумма инвестиций составила боле 140 млн рублей.

Министр экономического развития РК выразил намерение рекомендовать предприятию войти в свободную экономическую зону, действующую на территории полуострова, а также воспользоваться всеми мерами поддержки бизнеса, которые на данный момент предоставляет Крым предпринимателям.

Напомним, ранее ФАН рассказывал об экспорте крымской продукции на Украину и развитии сельского хозяйства республики.