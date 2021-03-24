Вакцинироваться не хотят даже врачи: жители Украины шокированы локдауном в стране

С 20 марта на Украине усилились карантинные ограничения из-за эпидемиологической ситуации в стране, вызванной коронавирусом. Официальная причина — медицинские учреждения не справляются с возросшим количеством больных, однако не все жители склонны верить в эту версию. Люди считают, что правительством и президентом готовятся к принятию, мягко говоря, недружественные для народа законы.

При этом украинские СМИ в последние дни пестрят новостями о введении карантинных мер в разных областях Украины. Так, например, в Николаеве с 24 марта по 4 апреля запрещены все массовые и спортивные мероприятия, закрываются торговые центры, вводятся спецпропуска в транспорте.

Прекращено сообщение, в том числе железнодорожное, с Хмельницкой и Черновецкой областями. Закрыты Харьков и Одесса, то есть наступил настоящий локдаун.

Одесситы пытаются относится к ситуации с юмором, хоть не всегда получается. Житель Хмельницкой области Сергей, который случайно оказался в Одессе, не может теперь вернуться домой, потому что ни работы, ни денег, ни сообщения между городами нет. В разговоре с корреспондентом ФАН он рассказал свою историю.

«Был в Одессе проездом. В Хмельницкую область домой уехать не могу, ведь автобусы и поезда отменили. Денег нет, работы тоже. Зато банк дал кредит с удовольствием, как буду отдавать и когда — непонятно. Хорошо, что у меня нет ни машины, ни квартиры, поэтому не отберут. Городской транспорт сейчас ходит полупустой, в трамвай пускают только по десять человек, а таксисты подняли цены в четыре раза. В общем, я хожу пешком», — признался собеседник издания.

Сергей предположил, что правительство сейчас занимается распродажей земли, потому что больше на Украине продавать нечего. В связи с этим, чтобы не было народных волнений, всех решили вновь закрыть на жесткий карантин. Он говорит, что люди уже устали от неизвестности и стрессовых ситуаций.

Жесткие ограничения также действуют во Львове, Киеве, Прикарпатье, Днепре и Черкасской области. Трудоспособное население испытывает далеко не радостные эмоции и острый дефицит денежных средств, поэтому среди людей уже который год растут недовольство и протестные настроения.

«Все плохо, зато стабильно и прогнозируемо, к сожалению», — прокомментировал ситуацию в стране одессит Владимир.

При этом собеседники отметили, что едины в своем нежелании проходить процедуру вакцинации, по крайней мере, добровольно. Причина проста и очевидна — недоверие к вакцине, используемой в стране. Речь идет о CoviShield, которая была разработана англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а поставили ее на Украину из Индии.

Граждане неохотно соглашаются вакцинироваться, о чем люди сами пишут в различных социальных сетях.

«Вакцинация — геноцид народа. Митинг сегодня на Михайловской (Михайловская площадь в Киеве. — Прим. ФАН). В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но «не ощущает внутренней уверенности в необходимости вакцинации». Что это обозначает на практике? 80% врачей необходимо уволить, а их зарплату отдать 20%. Спрашивается, кто же тогда будет лечить? Очевидно, что люди, которые не считают необходимым вакцинироваться, не могут считаться врачами. Поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Вот они и будут лечить», — заявил в Facebook Дмитрий Гурин.

Кроме того, жители Украины в это же время жалуются на острый дефицит медперсонала, который существовал еще до коронавируса.

«И до пандемии попасть на прием к врачу было непросто. Надо было ждать приема по записи минимум неделю, сейчас врачи консультируют в основном только по телефону. И то, дозвониться очень сложно. А если еще 80% уволить? Будем просто вымирать», — с горечью констатировала пенсионерка из Одессы Светлана в разговоре с ФАН.

Украинцы все же хотят надеяться, что пандемия закончится, и жизнь, возможно, наладится, но пока в стране очередной локдаун, и все крупные области в «красной зоне». У многих крымчан есть родные и близкие с той стороны границы, поэтому людям сложно оставаться в стороне от украинских проблем.

Известно, что правительство Украины запретило применять российскую вакцину «Спутник V» из-за политических соображений, несмотря на то, что она показывает высокую эффективность, и ее зарегистрировали уже десятки стран. ФАН удалось поговорить с крымчанином, который недавно был вынужден уехать к родственникам в Винницу, чтобы помогать семье.

«Мне удалось привиться еще в феврале, причем два раза с промежутком в четыре недели. Я вакцинировался в Симферополе, после чего и поехал к своим. При этом из моих знакомых или родственников на Украине еще никто не прививался, потому что все боятся за свое здоровье. Что говорить, если даже врачи не хотят вакцинироваться, наверное, это один из главных показателей в данной ситуации», — заявил Алексей.

Он также отметил, что люди сейчас просто надеются и ждут, что коронавирус просто уйдет, и они им не заразятся, потому что к так называемой всеукраинской вакцинации народ относится крайне скептически.

Напомним, ранее в Крыму рассказали об экспорте продукции на Украину и развитии сельского хозяйства.