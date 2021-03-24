Жизнь возле мусорной свалки: как власти Крыма решают проблемы 50-летней давности

Жители симферопольской Каменки, ощутившие на себе все «прелести» соседства с городской свалкой, отсутствия дорог и культурной инфраструктуры, получили обнадеживающие обещания от городской администрации о дальнейшем развитии микрорайона.

Во время встречи с жителями района врио главы Симферополя Валентин Демидов вместе с сотрудниками администрации и депутатами заверил население о взятом курсе на развитие и дальнейшее благоустройство Каменки.

Проблемы начались 50 лет назад

Еще при СССР жилмассив Каменка, хоть и входил в черту города, но являлся окраиной, обделенной вниманием местных и республиканских властей. Это привело к тому, что в 70-х годах сюда начали свозить городской мусор.

Из-за многочисленных нарушений правил эксплуатации полигона происходили регулярные возгорания отходов, загрязнялась окружающая среда, в частности почва, воздух. И хотя жилой массив расширялся, а жителям предоставлялись земельные участки под садово-огороднические нужды, закрыть свалку все равно не удавалось.

Что изменилось за семь лет

С 2014 года появилась возможность рассмотреть вопрос закрытия полигона и дальнейшей его рекультивации. В настоящее время этот процесс почти завершен. Появились дороги, остановочные комплексы, магазины. Сюда потянулись новые жильцы. В последние годы многие переехавшие в Каменку построили капитальные дома, было увеличено количество единиц городского транспорта.

Открылась большая школа №42 им. Эшрефа Шемьи-заде с углубленным изучением крымско-татарского языка, однако мест по-прежнему недостаточно. Строится детский сад, который тоже не сможет вместить всех желающих — остальные дети для обучения вынуждены ездить в другие районы Симферополя. Нерешенные проблемы еще есть. Как и изменения в положительную сторону — например, были построены две спортивные и одна детская площадки.

Очередной неприятностью, по мнению прокуратуры Республики Крым, стало размещение в 500 метрах от жилого массива мусороперерабатывающего комплекса. Предприятие должно было принимать и сортировать городские отходы с соблюдением всех санитарных норм, однако задумка не всегда совпадает с реализацией.

Технологические недоработки комплекса, по мнению населения, способствуют загрязнению окружающего пространства легкими фракциями: бумагой, пакетами, упаковочными материалами. Законность инвестиционного соглашения с ООО «ЭкоПром Крым» в настоящее время оспаривается прокуратурой в суде. Людям приходится своими силами убирать прилегающую территорию от «побочного эффекта» мусорного комплекса.

Этот факт на фоне недостатка детских дошкольных и школьных учреждений, досуговых и спортивных объектов, а также отсутствие парковых зон и мест для отдыха вызвал недовольство жителей — к местным органам власти посыпались обращения.

Как решаются проблемы жилмассива

Местный житель и общественный активист Александр Краса рассказал ФАН об основных пожеланиях и усилиях, прилагаемых жителями для благоустройства микрорайона.

«Мы как можем своими силами благоустраиваем микрорайон. 23 февраля 2020 года жители Каменского массива, ветераны воздушно-десантных войск, а также участники боевых действий приняли решение создать комплекс «Каменка Высота 385» на самой высокой точке Симферополя. После заложения памятного монумента мы высадили деревья по количеству городов-героев в честь 75-летия Победы. Кроме того, высажено 27 лип в память о крымчанах, погибших во время военных действий в ЛНР и ДНР. Сюда приходят люди в памятные даты и возлагают цветы. Наши дети будут знать и помнить героическую историю страны», — рассказал собеседник агентства.

Краса отметил, что комплекс создан при поддержке и участии «Объединенного крымского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн — воинов интернационалистов».

Усилиями соседей, собственным трудом и за собственные средства построен детский спортивно-игровой комплекс с беседкой и футбольной зоной.

«Мы пытаемся наш район сделать красивым и приятным для проживания. Конечно, хочется поддержки и помощи от администрации в этом вопросе», — добавил общественник.

По его словам, ни по средствам, ни по закону жители не могут возвести инфраструктурные объекты. Поэтому без централизованной помощи администрации и республиканского правительства тут не обойтись. Жители поддерживают протест прокуратуры РК по размещению мусороперерабатывающего комплекса в непосредственной близости к ним.

«Из-за его (мусороперерабатывающего комплекса. — Прим. ФАН) размещения в черте города огромная незастроенная территория оказывается изъятой из городской зоны внимания и не может полноценно развиваться. В санитарной зоне опасного предприятия нельзя возводить культурные, образовательные и другие инфраструктурные объекты. Мы только начали забывать свалку, однако из-за наличия в районе мусорного объекта к нам часто везут мусор и просто сбрасывают на окрестных полях недобросовестные граждане. Нам уже неоднократно удавалось это пресекать, но уследить за всеми нарушителями не представляется возможным. А здесь живут много разных птиц и краснокнижные растения. Очень жаль, что страдает природа», — посетовал Александр Краса.

Жители массива смогли договориться с компанией, принимающей вторичное сырье, и организовали сбор пластика в микрорайоне. Они регулярно проводят совместные субботники по уборке и благоустройству территории. Своими силами активисты организовывают и проводят праздники, концерты, экскурсии и конкурсы для детей.

Все можно изменить к лучшему

Отреагировав на просьбы людей, в Каменку приехали врио главы администрации Симферополя Валентин Демидов, его заместитель Александр Зинченко, депутат горсовета Мустафа Шерет и директор МУП «Экоград» Сергей Чернов.

Встреча получилась продуктивной. Участники осмотрели жилой сектор и окрестности, побывали на прилегающей территории возле мусорного завода. Дано распоряжение службе административно-технического контроля администрации о необходимости пристального контроля работы предприятия в соответствии с правилами благоустройства города.

Жители высказали свои предложения по развитию жилого массива. Администрацией Симферополя в лице Демидова было дано обещание рассмотреть комплекс мероприятий для возможности строительства спортивных и культурных объектов.

Первые шаги навстречу благоустройству уже сделаны

В разговоре с корреспондентом ФАН Александр Зинченко сообщил о планах по выполнению задуманного.

«Департаменту архитектуры и департаменту муниципальной собственности администрации Симферополя поручено дать предложения об участках муниципальной собственности, на которых возможно размещение досугового центра для детей и молодежи, спортивного комплекса, лечебно-профилактического учреждения, объектов образовательной сферы. Чтобы включить все планируемые к постройке объекты в республиканские проекты, администрация должна сформировать и предоставить земельные участки. Этим сейчас и занимаются структурные подразделения», — сказал он.

Заместитель главы администрации пояснил — когда будут сформированы и выделены земельные участки, то предложения направят в соответствующие министерства и ведомства по принадлежности объектов для включения в республиканские программы строительства.

По его словам, в текущем году возможно будет реализовать лишь быстровозводимые объекты — спортивные и детские площадки. Объекты капитального строительства будут реализовываться не ранее чем через два года.

Начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров объяснил ФАН, как будет решаться проблема по наведению чистоты и порядка в окрестностях Каменки. Он подтвердил, что на собственников и арендаторов городских площадей в полной мере распространяются правила благоустройства, в том числе и на ООО «ЭкоПром Крым».

«Департамент административно-технического контроля городской администрации следит за соблюдением правил благоустройства города. Сотрудники выезжают на место и по факту нарушений выписывают предписание или административный протокол с применением штрафных санкций. Они определяют характер загрязнений и виновника, а также причину возникновения неблагоприятной ситуации. Если появляется несанкционированная свалка и виновник не установлен, тогда ликвидацией этой свалки занимается наш департамент. Также силами нашего учреждения проводятся регулярные субботники. 20 марта был проведен субботник в лесном массиве Каменки», — сообщил собеседник.

Маляров добавил, что городскую территорию возле Каменки необходимо освободить от отходов и использовать для развития района. Работа в этом направлении уже ведется, а рекультивация полигона почти завершена — сдача объекта перенесена с марта текущего года на 30 июня только из-за переноса денежных лимитов.

Жители массива с оптимизмом смотрят в будущее. С приходом нового руководителя администрации города появилась надежда на благополучное развитие еще одного района крымской столицы, который в украинский период только загрязнялся.

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