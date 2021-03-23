Эксперт припомнил Украине «гадости», которые она сделала Крыму

Правительство Республики Крым готовит иск к Украине за организованную Киевом водную блокаду полуострова, который затем будет направлен в различные суды, в том числе в международные инстанции ООН. Только по предварительным подсчетам экспертов, сумма ущерба республике от водной блокады составляет триллион рублей.

Ранее первый вице-спикер парламента РК Ефим Фикс отметил, что еще не все позиции подсчитаны до конца, поэтому сумма еще не окончательная. Известно, что в этот триллион рублей включили ущерб за уничтожение Северо-Крымского канала, экономический и экологический вред, затраты на добычу воды из подземных источников, ее подачу и многое другое.

Эту ситуацию прокомментировал ФАН руководитель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо. Он заявил, что иск Крыма к Украине в связи с водной блокадой полуострова — это демонстрация позиции жителей республики по несогласию с нарушением прав человека.

«Необходимо стучать во все колокола и говорить о том, что Киев совершил преступление, перекрыв поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Ведь водная блокада является грубым нарушением международного гуманитарного права. Однако я сомневаюсь, что Крым найдет правду в международных судах, но сам факт подачи иска еще раз обозначает позицию республики в международном информационном пространстве по поводу незаконных и антиправовых действий украинского государства в отношении простых крымчан», — сказал собеседник издания.

При этом эксперт отметил, что на самом деле за семь лет Украина сделала много гадостей Крыму, поэтому общество полуострова может демонстрировать свою позицию в виде исков не только по водной блокаде, но и по энергетической, товарной и продовольственной, которые так или иначе инициировались киевскими властями.

«То есть причин для подачи соответствующих исков много. Взять те же самые заброски украинских диверсантов и шпионов в Крым — это тоже повод для подачи исков в международные судебные инстанции. Но я думаю, что надо концентрироваться на каких-то определенных вопросах, допустим, как водная блокада, потому что, если составлять иск на каждое незаконное действие Киева в отношении Крыма, то на такие процедуры уйдет достаточно много времени, бумаги, сил и интеллектуальных средств», — добавил Иван Мезюхо.

При этом Ефим Фикс также заявил, что в сумму иска войдет не только прямой материальный ущерб, но и недополученная выгода из-за блокады, которая отразилась на развитии сельского хозяйства полуострова.

Действительно, ранее 80% днепровской воды, которая шла по Северо-Крымскому каналу, использовалась в республике для нужд сельского хозяйства. Основная часть шла на рисовые поля и промышленное прудовое рыбоводство, однако после 2015 года все изменилось, особенно на северной части Крыма, где произошло засоление почвы.

Эксперты говорят, что на пораженной территории еще много лет ничего нельзя будет вырастить, пока земля вновь не начнет обильно питаться водой. В связи с нехваткой воды многие аграрии Крыма пострадали.

В разговоре с ФАН первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк отметил, что сегодня на полуострове активно развивается рыбохозяйственная отрасль в виде индустриальной аквакультуры, а именно — марикультура, производство которой в 2020 году составило 1577 тонн.

«Выращивание зерновых не является приоритетным направлением в агропромышленном комплексе республики. С 2014 по 2019 год было собрано 1146,9 тысячи тонн зерновых», — сообщил он.

Напомним, ранее в Крыму рассказали об экспорте продукции на Украину и развитии местного сельского хозяйства.