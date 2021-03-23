В Крыму рассказали об экспорте продукции на Украину и развитии сельского хозяйства

После 2014 года Крым и Севастополь начали стремительно развиваться, поскольку за семь лет были реализованы десятки, если не сотни инвестиционных проектов на всей территории полуострова. Также были открыты новые и модернизированы старые производства, за счет чего появились тысячи новых рабочих мест.

В комментарии ФАН первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк рассказал про главные инвестиционные проекты, которые были реализованы на полуострове для развития отрасли за последние годы. Также он сообщил, куда крымская продукцию уходит на экспорт.

Как ни странно, но украинское государство находится на первом месте в списке среди всех стран, которые закупаю крымскую сельскохозяйственную продукцию. В это, наверное, не многие поверят в Киеве, однако факт остается фактом.

Замминистра отметил, что по данным таможенной статистики, за 2020 год экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Крыма составил 18,2 млн долларов. Странами — экспортерами АПК с наибольшим удельным весом являются Украина ― она закупила 62,5% экспортируемой местной продукции на 11,2 млн долларов, Китай на четыре млн долларов ― 22,6%, Казахстан на 0,79 млн долларов.

«В меньшем объеме крымская продукция АПК экспортируется в Беларусь, Киргизию, Абхазию, Турцию, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Израиль и Сербию. Продукция АПК, выращиваемая и производимая в Крыму, достаточно востребована на внутреннем рынке как республики, так и России в целом, и используется в основном спросом для внутреннего потребления региона. Так, только 16% производимого в Крыму вина идет на экспорт, мяса птицы ― 9%, сыра, джемов и варенья — по 7%, свинины — 3%, рыбные консервы ― почти 1,4%, мясных колбас ― 0,4%, овощей ― 0,3%», ― отметил Кратюк.

По его словам, в 2018 году был введен в эксплуатацию комбикормовый завод «Дружба Народов Нова» с производственной мощностью 300 тыс. тонн. Это позволило наладить республике современное производство полноценных гранулированных комбикормов для нужд животноводства.

В 2019 году ввели в эксплуатацию «Первый Крымский маслозавод», который занимается переработкой 100 тонн подсолнечника в сутки или 30 тыс. тонн в год. Мощность завода по производству подсолнечного нерафинированного масла составляет 12 тыс. тонн в год, жмыха ― 10–12 тыс. тонн.

В 2019 году в Симферопольском районе введен в эксплуатацию «Велес Крым» ― элеваторный комплекс по единовременному хранению 40 тыс. тонн зерна. В 2021 году комплекс планирует ввести в эксплуатацию комбикормовый завод мощностью 20 тон в сутки.

«Крымская фруктовая компания» 2020 году ввела в эксплуатацию фруктохранилище с холодильниками на 15 тыс. тонн с регулируемой газовой средой в селе Петровка Красногвардейского района. На сегодняшний день производственные площадки под многолетними насаждениями составляют 1762 га, в том числе в плодоношении ― 1405 га.

При этом среднесписочная численность постоянных работников компании составляет 1,1 тыс. человек, на период сбора урожая компания дополнительно привлекает 1,1–1,4 тыс. сезонных работников.

На «Тепличном комбинате «Белогорский» в 2020 году была введена первая очередь на 9,1 га тепличного комбината и завершено строительство второй очереди комбината на 8,14 га. Ввод в эксплуатацию второй очереди планируется в 2021 году. Проектная мощность — 18,9 тыс. тонн томатов. В прошлом году было произведено почти 3,8 тыс. тонн томатов, создано 188 рабочих мест.

В 2020 году компанией «Фрукты старого Крыма» были введены в эксплуатацию первой и второй очереди плодохранилища с регулируемой газовой средой для хранения яблок на 3,5 тыс. тонн. Кроме того, предприятием произведена закладка более 260 га интенсивного яблоневого сада, создано более 240 рабочих мест.

ООО «Завод марочных вин Коктебель» реализует инвестиционный проект «Развитие виноделия на базе собственности РК в пгт Коктебель». Кроме того, предприятием приобретено основное производственное оборудование для производства винодельческой продукции и слабоалкогольных напитков.

Вместе с тем проводятся мероприятия по увеличению производственных мощностей и емкостного парка, приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование. Также осуществляется раскорчевка старых посадок, закладка новых виноградников на площади 77,7 га и уход за соответствующими насаждениями, и развивается собственная сеть фирменных магазинов. Создано 445 рабочих мест.

Кроме того, ООО «Жемчужина» реализует инвестиционный проект «Развитие виноградарства на базе имущества ГУП «Магарач». Предприятием заложено около 669 га виноградников. В планах предприятия производство более пяти тысяч тонн винограда и почти 335 тыс. декалитров виноматериалов. Создано рабочих мест ― 350.

ООО «Наш Крым» реализует инвестиционный проект развитие виноградарства Республики Крым на базе имущественного комплекса завода «Виноградный» предприятием заложено 517 га виноградных насаждений. В его планах ― производство 407,5 тыс. декалитров виноматериала.

ООО «Инвест-Алко» реализует инвестиционный проект «Развитие и закладка виноградников, садов и плодовых насаждений, выращивание плодово-овощной сельскохозяйственной продукции и свежих фруктов». Предприятием произведена закладка молодых виноградников на площади 588 га. Создано 185 рабочих мест. В планах предприятия закладка еще 947,7 га виноградных насаждений.

ООО «Чапаева-2» реализует инвестиционный проект по созданию селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве производительностью 10 тонн в час. Производственная мощность центра ― 20 тыс. тонн в год.

ООО «ЮГ МОЛОКО» в 2020 году введена в эксплуатацию линия по производству и фасовке творога. В первом квартале 2021 года планируется ввести в эксплуатацию оборудование для производства плавленых сыров и творожных десертов.

ООО «Крым-Фарминг» в 2015 году введена в эксплуатацию ферма открытого типа на три тысячи дойных коров и столько же голов молодняка. Она оснащена новейшим технологическим оборудованием, которое отвечает современным мировым стандартам производства молока. В 2020 году проведена реконструкция молочной фермы для увеличения мощности на 400 скотомест.

СПК «Рыбколхоз «им. Крымских Партизан» в 2020 году завершено строительство инкубатора для получения и выращивания малька белоногой креветки, завершено строительство 10 прудов общей площадью 2,2 га по интенсивному выращиванию данного вида креветки. Также планируется строительство еще 10 прудов, общей площадью 2,2 га, что позволит увеличить плотность посадки малька в 3–4 раза в сравнении с естественными прудами, констатировал первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

Напомним, ранее ФАН публиковал большой фоторепортаж с Крымской АЭС, которая скоро станет руинами.