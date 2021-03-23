Эксперт объяснил ФАН, почему Украина ввела санкции против российских артистов

Прокуратура несуществующей «Автономной Республики Крым» возбудила уголовное производство против 23 артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. Украинская сторона обвиняет их в «незаконном въезде» на полуостров, передает ФАН.

Эту ситуацию прокомментировал крымский политолог Иван Мезюхо, отметив, что процессуальная охота на деятелей российской эстрады набирает обороты. Также он обратил внимание, что украинские прокуроры целых три года ждали, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Григория Лепса, Дмитрия Билана, Ларисы Долиной и других артистов.

«С одной стороны, это наводит на мысль о том, что решение украинских прокуроров принято исходя из внутренних политических соображений украинской власти. Вполне вероятно, что этот информационный повод должен немного сместить ненависть националистических сил с Зеленского на Россию», — заявил Мезюхо в своем Telegram-канале.

«С другой же стороны, это не первое уголовное производство такого рода и оно вполне укладывается в планы проведения так называемой «Крымской платформы». Зато украинские деятели культуры комфортно чувствуют себя в России. Причем даже те, кто позволял себе нелицеприятные высказывания о нашей стране», — добавил эксперт.

Напомним, открытие автодорожной части Крымского моста состоялось в мае 2018 года, железнодорожной — в декабре 2019 года. Ежегодно мост пересекают сотни тысяч россиян, самый пик приходится на лето, когда в Крыму начинается курортный сезон и туристы едут в республику на отдых.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что немецкий журналист Рар призвал Зеленского не прятаться за спину Европы.