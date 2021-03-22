В Крыму объяснили, почему предпринимателям стоит предоставлять информацию о работе

Заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь в эксклюзивном интервью рассказала ФАН о важности сплошного наблюдения малого бизнеса.

По ее словам, данное обследование является обязательным и проходит в России раз в пять лет, а в ходе процедуры предприниматели предоставляют в Крымстат информацию об итогах их деятельности. Сюда входят: выручка, форма налогообложения, количество работников и другие параметры.

Григорь подчеркнула, что собранная информация является конфиденциальной и не может быть передана в другие ведомства и структуры, в том числе в Федеральную налоговую службу. Кроме того, после обработки информация становится обезличенной и обобщенной, что полностью исключает возможность определить ее источник.

Вместе с тем замруководителя Крымстата объяснила, какая еще есть отличительная черта данного обследования — сбор информации идет не только о самой выручке по фактическим видам деятельности.

«Допустим, индивидуальный предприниматель в налоговой может быть зарегистрирован под видом такой деятельности, как, например, «торговля», но заниматься еще и созданием программного обеспечения. Таким образом он покажет нам и создание программного обеспечения, и торговлю, в отличие от налоговой», — сказала Наталья Григорь.

По ее словам, при проведении обследования составляется информация об инновациях и внедрениях в производство новых технологий, что не собирают другие ведомства.

Именно поэтому данное исследование крайне важно для всей России, поскольку оно позволяет собрать наиболее полную информацию не только о роли малого бизнеса в экономике государства, но и разработать эффективные программы поддержки малого предпринимательства, констатировала заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь.

Ранее ФАН сообщал, по данным Крымстата, зарплаты в Крыму увеличились на 1,8%.