Ребенок из пробирки: что такое ЭКО и как женщины могут бесплатно вылечить бесплодие

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — одна из репродуктивных технологий, которую врачи рекомендуют при лечении бесплодия у женщин. Эту процедуру можно получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), однако в каждом регионе свое количество квот.

В комментарии ФАН заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский рассказал более детально про саму процедуру, какие показания есть для ее применения и сколько ежегодно крымчан делают ЭКО на полуострове.

«С 2015 года в Республике Крым пациенты могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения за средства обязательного медицинского страхования. Для этого будущей маме необходимо обратиться к врачу гинекологу в прикрепленную медицинскую организацию, женскую консультацию», — отметил собеседник.

По его словам, у процедуры ЭКО имеются свои показания, противопоказания и ограничения. Основное показание — невозможность забеременеть естественным путем на протяжении одного года и более, неэффективность лечения бесплодия другими методами, а также профилактика некоторых генетических заболеваний и инфекций.

При этом группа противопоказаний и ограничений достаточна широка — их должны исключить в женской консультации либо лечащий врач, либо консилиум.

«Чтобы получить направление на проведение ЭКО за средства ОМС, необходимо пройти обследование у участкового врача — гинеколога. Перечень анализов для ЭКО регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ, а также действующими клиническими рекомендациями по лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. В среднем такое обследование не должно занимать более двух-трех месяцев. С направлением установленного образца пациентка имеет право обратиться в медицинскую организацию, где предполагается проведение лечения бесплодия методом ЭКО. Как правило, время ожидания процедуры ЭКО в клинике составляет один-три месяца», — заявил Антон Лясковский.

Список медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий, внесенных в регистр территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год, размещен на официальных сайтах министерства и территориального фонда обязательного медицинского страхования РК.

Базовая программа ЭКО за средства фонда ОМС проводится для пациентов бесплатно. Дополнительно оплачиваются некоторые, не включенные в базовый перечень медицинские услуги — например, криохранение половых клеток и эмбрионов.

«Проведение всей программы ЭКО в медицинской организации занимает две-три недели и выполняется в условиях дневного стационара. Чтобы провести саму процедуру оплодотворения, необходимо получить яйцеклетки женщины-пациентки и сперматозоиды ее партнера, затем происходит выращивание эмбрионов в лабораторных условиях, что занимает пять-шесть дней», — отметил врач.

Собеседник ФАН добавил, что ежегодно в Республике Крым выполняется свыше 700 процедур ЭКО за средства обязательного медицинского страхования. При этом наступление беременности, если говорить об эффективности ЭКО, в расчете на одну попытку составляет около 30%.

На 2021 год запланировано выделение 839 квот на процедуру ЭКО, включая программы с криоэмбрионами. Проведение ЭКО с донорскими яйцеклетками не относится к базовой процедуре, поэтому может осуществляться только на платной основе.

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