Эксперт дал действенные советы, как не стать жертвой мошенников и финансовых пирамид

В современном мире, к сожалению, существует множество мошеннических схем, из-за которых страдают обычные люди. Борьба с аферистами ведется постоянно, однако каждый раз они находят новые способы нелегального обогащения.

В пресс-службе отделения Банка России по Республике Крым рассказали ФАН, как не стать жертвой мошенников и какие основные признаки могут свидетельствовать о том, что та или иная финансовая организация намерена обмануть своих клиентов. Сегодня пойдет речь о финансовых пирамидах.

― Если говорить простыми словами, что такое финансовая пирамида?

― Финансовая пирамида ― это схема по привлечению денежных средств граждан с обещанием получения значительной выгоды от вложенных денег. Мошенническая структура имитирует выгодные инвестиции и работает по схеме постоянного привлечения новых участников.

Они вносят деньги, затем привлекают новых людей, за счет чего пирамида растет. При этом верхушка (организаторы) пирамиды может заработать, а низы ничего не получают ― они наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше.

― Какие сегодня существуют самые распространенные виды финансовых пирамид?

― Виды пирамид и их предложения меняются, адаптируясь к новым реалиям. Но схема остается одна: низы платят ― верхи получают. Однако если раньше кто-то успевал заработать, участвуя в подобной схеме, то сейчас на финансовых пирамидах заработать нельзя ― их организаторы вместе с собранными средствами исчезнут раньше, чем вкладчик успеет понять, что связался с мошенниками.

Сейчас наиболее распространены интернет-проекты, которые предлагают «инвестировать в…». Это может быть любая, и даже самая раскрученная в медиапространстве идея. Например, инвестиции в строительство и в аграрный сектор, если эти направления востребованы в регионе, или иные предложения.

Мошенники обещают высокую доходность, значительно превышающую рыночный уровень. Такие проекты сейчас активно пользуются рекламой через блогеров, размещают ролики на популярных видеохостингах. Многие проекты предлагают клиентам заработать на вложениях в криптовалюты.

При этом с инвестором не заключается никакого договора, система работает исключительно на доверии. Соответственно, после того, как проект неожиданно сворачивается, человек даже не может подкрепить свою жалобу никаким официальным документом.

Существуют и нелегалы, которые действуют не только онлайн, но и в оффлайн-пространстве. Маскируясь под инвестиционные компании, нелегальные организации обычно предлагают вложить средства в недвижимость, сельское хозяйство, стартапы в IT-сфере и другие направления, обещая очень высокий доход.

У компании может быть офис или же представитель в регионе, с вкладчиком заключается официальный договор, открывается счет в банках или через операторов платежных систем. Однако в договоре, как правило, не прописаны варианты возврата денежных средств клиенту. Прочитав невнимательно договор, человек его подписывает, после чего оспорить документ и вернуть деньги практически невозможно.

Мошенники изобретательны, они могут маскироваться и под управляющие компании, и под потребительские кооперативы. Далеко не всегда они обещают именно денежные выплаты. В качестве альтернативы могут предложить поехать в круиз за полцены, вложить средства в криптовалюту, получить кешбэк за покупку золотых украшений или даже погасить за человека кредит, если он приведет к ним других должников.

Действуя в любом из форматов, злоумышленники сейчас активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Для распространения информации используются каналы в мессенджерах, а в качестве приманки ― рекламные баннеры в интернете, видеоролики на популярных видеохостингах. Также мошенники используют в своих названиях известные мировые бренды и названия финансовых компаний, благодаря чему и внушают доверие людям.

― По каким признакам человек может понять, что он состоит в финансовой пирамиде?

― Первый и самый главный ― отсутствие лицензии или разрешения Банка России, либо компания не внесена в реестр Банка России. Проверить легальность организации можно на официальном сайте Банка России в рубрике «Проверить финансовую организацию» по нескольким справочникам: «Справочнику по кредитным организациям», «Справочнику участников финансового рынка» и реестрам субъектов рынка микрофинансирования.

Если организация отсутствует в этих справочниках, то это верный признак того, что средства в нее вкладывать не стоит. Получение финансовой услуги в такой организации сопряжено с очень высокими рисками для потребителя.

Следует сразу же проверить компанию и в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Также подозрения должны возникнуть, если компания зарегистрирована буквально вчера, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель.

Второй признак ― обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночную, наличие предварительных взносов как условие участия, а также получение подарков за вступление.

Третий ― заявления об отсутствии рисков. Настоящая инвестиционная компания всегда предупредит об этом клиентов. Кроме того, нужно помнить, что инвестиции не застрахованы государством в отличие от банковских вкладов. Если компания убеждает в обратном ― это обман.

Четвертый ― навязчивая и агрессивная реклама.

Пятый ― просьбы приводить новых клиентов, за каждого из которых обещают начислить процент от их взноса.

Шестой ― на сайте компании нет контактов для связи. Свои контактные данные скрывают только мошенники, чтобы их невозможно было найти в случае проблем.

Если потенциальный инвестор обнаруживает хотя бы один из этих признаков, ему стоит серьезно задуматься перед тем, как вложить средства в эту организацию.

― Как не стать жертвой мошенников? Есть ли какая-то статистика по Крыму, сколько людей уже пострадало от их рук?

― Ежегодно в России в сети пирамид попадают несколько десятков тысяч человек. В 2020 году Банк России зафиксировал всплеск предложений нелегальных финансовых услуг в интернете. За 2020 год регулятор выявил более 1500 нелегальных организаций на финансовом рынке страны: из них свыше 800 ― это нелегальные кредиторы, 400 выдавали себя за форекс-дилеров, а более 200 оказались финансовыми пирамидами.

Главная тенденция прошлого года на фоне ограничений, связанных с пандемией, ― переход финансовых мошенников в онлайн. В этот период значительно возросла востребованность дистанционных сервисов, в связи с чем большая часть продуктов и услуг, в том числе финансовых, перекочевала в онлайн-пространство.

Почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в интернете. По Республике Крым специалистами Банка России за прошлый год было выявлено пять финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности.

Один из недавних примеров нелегальной деятельности компаний ― Потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Медфарм», который привлекает средства граждан. Такая форма организации (ПК) не поднадзорна Банку России, уже поэтому существуют риски вложений в нее средств.

Офисы «Медфарм» работают на территории ЮФО в четырех регионах: Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской области и в Крыму. В целом представительства расположены в 13 регионах страны. «Медфарм» активно себя рекламирует на разных интернет-площадках, в СМИ, распространяет буклеты, привлекая средства людей якобы под 22 или даже 24% годовых.

Деятельность организации рассчитана преимущественно на социально незащищенные слои населения. На своих сайтах компания заявляет, что направляет привлеченные средства в фармацевтику, однако данная информация не подтверждается.

Инвестиционной деятельности ПК «Медфарм» не осуществляет. Информация не подтверждается на сайте госзакупок, на официальных сайтах аптечных сетей или производителей медпрепаратов ― ПК «Медфарм» среди контрагентов не упоминается.

По ряду признаков компания напоминает финансовую пирамиду. В связи с этим Банк России уже направил информацию о компании в правоохранительные органы для пресечения нелегальной деятельности компании, а также в территориальные управления ФАС по месту выявления рекламы.

Иногда финансовые пирамиды маскируются под легальных участников финансового рынка, поэтому следует также помнить, что даже находящиеся под надзором Банка России кредитно-потребительские кооперативы (КПК) не вправе принимать новых членов и привлекать денежные средства от своих пайщиков в период, когда кооператив не является членом одной из саморегулируемых организаций, объединяющих КПК.

Пайщикам КПК нужно всегда иметь в виду, что передача личных сбережений кооперативу ― не то же самое, что размещение денег на вклад в банке, где действует государственная система страхования вкладов. Также следует понимать все риски размещения своих средств и точно знать, кому и на какие цели они передают свои личные сбережения, участвовать в жизни кооператива, в том числе в его управлении.

Советник экономический отделения Банка России по Республике Крым Виктория Зимненко дала несколько рекомендаций, как стать финансово грамотным, чтобы случайно не оказаться участником такой пирамиды.

«Прежде всего, человеку, который хочет грамотно вложить свои средства и получить доход, нужно быть предельно внимательным и детально перепроверить финансовую организацию, с которой он собирается иметь дело. Кроме того, каждый может стать полноправным партнером Банка России в борьбе с нелегальной деятельностью. Для этого стоит обращаться к регулятору не только в случае, если уже стал жертвой мошеннических схем, но и упреждая такие ситуации. Например, если человека насторожили навязчивая реклама финансовых услуг с обещанием очень высокой доходности или иные признаки, которые могут свидетельствовать о нелегальной деятельности финансовой организации, стоит оповестить Банк России посредством интернет-приемной или в приложении «ЦБ-онлайн» ― оно доступно всем для скачивания», ― заявила Виктория Зимненко.

При этом в пресс-службе добавили, что Банк России не может давать рекомендации, в какой валюте хранить сбережения или куда их выгоднее вложить.

«Вместе с тем наша национальная валюта ― рубль, мы зарабатываем и тратим в рублях, поэтому логично хранить средства в наиболее востребованной валюте», ― сказано в тексте.

Известно, что вклады и другие привлеченные средства жителей Республики Крым в рублях в общем объеме депозитного портфеля физических лиц республики на первое января 2021 года составили большую часть — 97,3%.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что президент Владимир Путин указал на важность воссоединения России и Крыма для укрепления страны.