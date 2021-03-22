Стало известно, чем закончилась проверка резонансной застройки парка в Крыму

В Крыму выявили нарушения природоохранного законодательства при резонансном строительстве на территории Форосского парка. В связи с этим Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело, о чем заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Депутат отметила, что полной информации от Генпрокуратуры еще не поступило, однако после она обязательно еще раз встретится с местными жителями, которым небезразлична судьба этой территории.

Напомним, ранее крымчане выступили против строительства на территории Форосского парка детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс» и еще ряда сооружений, которые должны появиться на месте старых зданий и не только.

Изначально людей возмутил тот факт, что количество посетителей парка собирались ограничить из-за рекреационной нагрузки. Кроме того, местные активисты выступили против уничтожения краснокнижных зеленых насаждений, в частности, по некоторым данным, пострадали ливанские кедры, можжевельники и магнолии, а также корневища многих деревьев. По этому поводу люди даже записали коллективное видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Также было несколько встреч с местными властями, участие в которых принял глава Крыма Сергей Аксенов и мэр Ялты Янина Павленко. Они вместе с активистами обошли весь парк и обозначили самые проблемные места, после чего Аксенов сообщил, что за каждое пострадавшее дерево будет высажено пять новых, а также заверил, что проход в парк останется свободным. При этом глава Крыма уточнил, что проблем с документацией у застройщика нет.

Позже была проведена компенсационная высадка, а с подрядчиком удалось договориться, что он облагородит территорию набережной парка и проведет еще ряд дополнительных работ по благоустройству. Также вопросом застройки Форосского парка заинтересовалась Наталья Поклонская, после чего она провела личную встречу с активистами для изучения вопроса. Затем депутат направила ряд запросов в различные ведомства.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что эксперт назвал основные отрасли в Крыму, куда могут привлечь триллион рублей.