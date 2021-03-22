Кадры «снежной аномалии» на Ай-Петри в конце марта опубликованы в Сети

Симферополь, 22 марта. Региональное управление МЧС предупредило крымчан и гостей полуострова о возможном ухудшении погоды. Однако, несмотря на штормовое предупреждение, спортсмены отправились на Ай-Петри и засняли «снежную аномалию» в конце марта, передает корреспондент ФАН.

В ближайшие дни погода в Крыму может резко ухудшиться из-за прохождения над республикой южного циклона. В МЧС предупредили о возможных подтоплениях территорий, увеличении числа ДТП и других инцидентов.

В крымском гидрометцентре уточнили, что вечером 22 марта и 23 марта в республике ожидаются дожди со снегом, а также усиление ветра до 20-25 м/с, что может привести к гололеду.

Однако прогноз погоды не испугал ни крымчан, ни гостей полуострова. Они продолжают радоваться недавно выпавшему снегу в горах, благодаря которому при таянии пополняются водные источники. Спортсмены спешат покататься на лыжах и сноубордах.

В Сети опубликованы видео, на которых можно увидеть многообразие и красоту местной природы. Например — ролик со знаменитой дороги на Ай-Петри, где когда-то проходили гоночные соревнования.

Отметим, что наличие снега на Ай-Петри нетипично для конца марта. Особенно в последние годы, так как на полуострове на данный момент период засухи.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Россия вместо Украины восстановила разрушенные Митридатские лестницы в Крыму.