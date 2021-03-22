В Крыму рассказали, что происходит с водохранилищами Ялты перед летним сезоном

Крым, 22 марта. Длительная засуха в Крыму заставила жителей полуострова начать экономить водный ресурс, поэтому во многих городах и селах еще с прошлого года действуют графики подачи воды. Однако после относительно снежной зимы в республике «проснулись» многие источники, питающие сейчас местные водохранилища, передает корреспондент ФАН.

За счет экономии водного ресурса Крым планирует провести очередной успешный курортный сезон. Так, глава Ялты Янина Павленко во время совещания по водоснабжению рассказала, что только за прошедшую неделю водохранилища города наполнились более чем на миллион кубометров воды.

То есть теперь в Загорском источнике увеличились водные запасы до 5,4 млн кубометров, а в Счастливенском — почти до 5,1 млн. Однако их общий полезный объем, который можно использовать для снабжения, составляет только 8 млн кубометров воды.

По некоторым данным, чтобы Ялта смогла без ограничений провести летний сезон, необходимо порядка 18-21 млн кубометров воды. Если темп наполняемости двух водохранилищ сохранится, то, по мнению экспертов, курортная столица вполне может успеть набрать необходимое количество водного ресурса перед туристическим сезоном.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что вода начала поступать в почти пересохшие водохранилища Крыма.