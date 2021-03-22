В Севастополе приставы нашли должника, у которого 542 штрафа по ПДД на миллион рублей

Севастополь, 22 марта. В Севастополе выявили злостного нарушителя правил дорожного движения, который не оплатил 542 штрафа на общую сумму 1,1 млн рублей. В связи с этим сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами забрали его автомобиль и отправили на штрафстоянку.

Если владелец транспортного средства в течение десяти дней не погасит все задолженности, то авто будет продано на государственном аукционе, сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю.

Многие пользователи Сети, комментируя эту новость, были удивлены, что владелец автомобиля смог насобирать так много штрафов за нарушение ПДД, из-за чего сумма его задолженности превысила миллион рублей. Как он это сделал и почему на него не обратили внимания раньше ― остается загадкой.

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