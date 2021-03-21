Эксперт назвал основные отрасли в Крыму, куда могут привлечь триллион рублей

Симферополь, 21 марта. Президент России Владимир Путин в ходе недавнего совещания по развитию Крыма и Севастополя заявил, что объем частных инвестиций в экономику полуострова с 2022 по 2025 год должен превысить 1 трлн рублей.

Лидер страны подчеркнул, что созданная государством инфраструктура в регионе обязана способствовать реализации инвестиционных проектов, причем во всех отраслях.

«Один из вопросов нашей повестки сегодня посвящен стимулированию частных инвестиций (в Крым. — Прим. ФАН), улучшению делового климата, а также повышению доступности финансовых услуг. С чем здесь связаны трудности и зачастую искусственные барьеры, мы все знаем. Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций», — сказал Владимир Путин.

В Крыму и Севастополе действует Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это уникальный инструмент для развития региона, который дает преференции для бизнеса.

Кроме того, сейчас разрабатывается специальный законопроект про особые административные районы (ОАР). Они позволят частным инвесторам вкладывать деньги в Крым без риска попасть под западные санкции.

Предполагается, что для участия в программе нужно будет инвестировать не менее 150 млн рублей в развитие туристской отрасли, санаторно-курортной, в создание инфраструктурных объектов и новых производств. Благодаря этому, уверенны эксперты, в Крым и Севастополь смогут зайти новые крупные инвесторы.

В комментарии ФАН экономист Александр Дудчак отметил, что в Крыму действительно много делается для создания новой инфраструктуры. Кроме того, идет полномасштабное строительство, развиваются разные отрасли: промышленность, виноградарство, туризм, в которые могут быть привлечены основные средства.

«Сейчас инвестиции, которые идут в Крым и Севастополь, несравнимы с теми, что были при Украине, потому что тогда к республике относились достаточно потребительски. Меня радует, что сегодня для Крыма многое меняется, поскольку инвестиции способствуют развитию региона и его традиционных отраслей. Да, из-за сотрудничества с Крымом многие попадают под ограничения, но и эта проблема постепенно решается, поэтому перспективы очень приятные», — сказал собеседник издания.

Также экономист отметил, что из-за эпидемиологической ситуации люди в основном занимаются внутренним туризмом, что положительно отразилось на турпотоке в Крым. По его словам, самыми перспективными отраслями для инвестирования являются виноградарство, туризм.

«Еще сельское хозяйство, как бы странно это ни звучало сейчас, поскольку пока условия для этого неблагоприятные из-за недостатка воды. Однако это очень перспективная отрасль, она будет одна из приоритетных», — уверен Александр Дудчак.

Ранее ФАН сообщал, что Владимир Путин указал на важность воссоединения РФ и Крыма для укрепления страны.