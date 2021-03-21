Симферополь, 21 марта. На Украине постоянно заявляют, что Крым якобы снова перейдет под юрисдикцию страны, даже принимаются соответствующие законопроекты. Однако все бесполезно, потому что жители полуострова уже дома, в России, и они четко дали это понять в 2014 году во время референдума.

В комментарии ФАН бывший депутат Верховной рады Олег Царев назвал единственную возможность вернуть Крым в состав Украины. Он объяснил, почему Киев вынужден вести бесперспективную политику по возвращению республики.

«Понимаете, ни один руководитель Японии не может отказаться от претензий на Курильские острова, как и ни один руководитель России не может их отдать. С Крымом похожая ситуация: какой бы руководитель ни пришел к власти в РФ, он никогда не отдаст Крым, потому что как минимум его не поймет народ», — сказал собеседник издания.

Украинская сторона, говоря о возвращении полуострова, даже может не надеяться на это, но подобные заявления все равно будут. При этом, добавил Олег Царев, Крым — это историческая часть России, как и большинство других территорий, подаренных в свое время Украине.

«Крым семь лет назад мы уже вернули. Вот в этом направлении, я думаю, нам и стоит дальше двигаться. Только в таком виде Крым может войти в состав украинского государства — когда Украина станет частью России», — констатировал Олег Царев.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму поблагодарили Российскую Федерацию за избавление от разрухи, оставшейся после Украины.