Симферополь, 21 марта. Спикер МИД Украины Олег Николенко возмутился, что в Крыму начнут отчуждать землю у иностранных компаний и граждан по Указу президента РФ Владимира Путина от 20 марта 2020 года.

Представитель официального Киева считает этот документ несостоятельным, потому что он позволяет лишать земельных участков тех украинцев, которые за семь лет так и не переоформили право собственности на недвижимость по российскому законодательству.

Напомним, соответствующий закон уже вступил в силу, поэтому у граждан Украины и других иностранцев в Крыму начнут изымать и продавать участки на торгах.

В комментарии ФАН ВРИО главы Общественной палаты РК Александр Форманчук отметил, что подобные заявления со стороны Украины можно расценивать только в качестве истерии от бессилия, потому что Киев никак не может повлиять ни на один процесс в Республике Крым, не говоря уже о возращении полуострова.

«Также это желание прогнуться перед Белым домом, перед Байденом, мол, они игнорируют решение российских властей. Данные заявления полностью вписываются в общую линию истерии правящего класса Украины», — констатировал Форманчук.

Ранее ФАН сообщал, что политолог Владимир Корнилов предупредил украинцев о последствиях холодной войны между Россией и Соединенными Штатами.