Названа причина гибели птиц в Керчи и ее опасность для людей

Керчь, 20 марта. Специалисты государственной ветеринарной службы подтвердили массовую гибель уток в Керчи. Перед этим был организован выездной рейд на берег реки Мелек — Чесме, где местные жители ранее постоянно находили мертвых птиц.

Экспертами было обнаружено сразу восемь тушек чомги. Пернатых передали на экспертизу, по результатам которой удалось установить причину смерти всех найденных мертвыми диких птиц ― алиментарная дистрофия.

В разговоре с ФАН ветеринарный врач Игорь Кисилев прокомментировал вывод экспертной комиссии и рассказал, опасна ли эта болезнь для людей или других животных, поскольку мертвые тушки находили в реках, из-за чего люди переживали, что они могли как-то заразить воду.

«К сожалению, причиной возникновения алиментарной дистрофии у птиц всегда является нарушение питания. Неправильное кормление, которое носит многоразовый характер, неминуемо приводит к нарушению обмена веществ, а за ним возникают заболевания желудочно-кишечного тракта. От этого утки легко умирают», ― сообщил собеседник издания.

Ветеринар добавил, что диких птиц нельзя кормить хлебом, потому что он дает им ложное ощущение сытости, из-за чего пернатые перестают находить себе правильное пропитание.

«Кроме того, в хлебе нет веществ, которые могли бы быть полезными для уток. Если хочется их все же покормить, то рекомендую давать крупную овсяную крупу, вареный рис. Также они с удовольствием полакомятся бананом или отварным картофелем. Если ничего из этого под рукой нет, то подойдет крошка печенья. Хлеб птицам, причем любой, противопоказан категорически», ― подчеркнул Игорь Кисилев.

То есть ни для людей, ни для других животных алиментарная дистрофия не опасна, хотя некоторые люди тоже едят много мучного, что не очень полезно для здоровья. Очевидно, что керчане просто закормили бедных птиц хлебом, поскольку многие даже не осведомлены, что пернатым нельзя давать его в пищу.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе на 115-ю годовщину создания подводных сил РФ раскрыли военную тайну.