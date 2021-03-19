В Крыму рассказали, чем Россия может «отрезвить» США за оскорбления

В городе-герое Севастополь сегодня отпраздновали 115-ю годовщину создания подводного флота Российской Федерации. Капитан 1-го ранга Владимир Пискайкин заявил, что благодаря подводному флоту можно отрезвить зарвавшихся негодяев, которые думают, что Россию можно безнаказанно оскорблять.

Так он отреагировал на резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина, более подробно смотрите вместе с ФАН.

Напомним, ранее замглавы Минобороны России Андрей Картаполов сообщал, что Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма в 2021 году.