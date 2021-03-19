Крымские виноделы рассказали, на что они тратят миллионы государственной поддержки

Директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников сообщил, что с 2015 года на поддержку виноградарства в городе-герое было выделено более одного миллиарда рублей. Также он добавил, что в текущем году сумма финансовой поддержки отрасли составит 280 млн рублей.

В эксклюзивном комментарии ФАН председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Андрюс Юцис отметил, что государственная поддержка позволила виноделам Севастополя на равных конкурировать с ведущими европейскими производителями.

По его словам, без этой помощи местным виноделам было бы крайне сложно выйти даже на самоокупаемость в ближайшие 10 лет.

«Без государственной поддержки мы бы ждали окупаемости инвестиций не через пять лет, как сейчас, а через 10. К тому же это позволило закупить саженцы более высокого качества и обеспечить виноградарей минимально необходимой техникой для создания продукции, способной на равных конкурировать с европейскими производителями», — заявил собеседник издания.

Андрюс Юцис добавил, что благодаря господдержке виноградари смогли закупить высококлассные саженцы из Франции и Италии, что раньше было невозможно из-за финансовых проблем в отрасли. Он уверен, что винодельческая отрасль в Крыму все еще нуждается в поддержке, как и любая другая отрасль сельского хозяйства.

При этом директор винодельни «Винный клуб «Бельбек» Сергей Бескоровайный в разговоре с ФАН также отметил, что без помощи государства виноделам пришлось бы очень сложно.

«Помощь действительно была оказана, а ее эффективность оценивается тем, что люди сажают и получают уже сегодня первые урожаи. Мы маленькое предприятие, поэтому без государственных денег мы бы не смогли реально развиваться — мы бы топтались на месте», — сказал Бескоровайный.

Кроме того, собеседник заявил, что что во всем мире финансовая помощь сельскому хозяйству является нормальной практикой и поблагодарил власти за оказанную помощь.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что на Кубани в этом году будет заложено 1,7 тыс. гектаров молодых виноградников.