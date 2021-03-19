В Севастополе на 115-ю годовщину создания подводных сил РФ раскрыли военную тайну

В Севастополе отпраздновали 115-ю годовщину создания подводных сил России, мероприятие прошло у памятника подводникам-черноморцам. Перед собравшимися выступил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и ветераны подводных сил флота.

«Ни одной подводной лодки в пункте базирования нет. Все наши подводные лодки, все наши экипажи выполняют боевые задачи», ― заявил Осипов.

При этом заместитель начальника штаба Черноморского флота Анатолий Варочкин в разговоре с журналистами отметил, что командующий ЧМФ сегодня, по сути, открыл военную тайну, что ни одной подводной лодки в базе нет.

«Это соответствует действительности, подтверждаю. Более боеготового соединения подводных лодок, я думаю, что и во всем мире нет», ― констатировал Варочкин.

По окончанию митинга были торжественно возложены венок и цветы к мемориалу. Отметим, что сегодня на Черноморском флоте числятся шесть современных дизель-электрических подлодок с крылатыми ракетами «Калибр».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что севастопольцы высадили миндальный сад в Крыму в память о Василии Лановом.