Каким вооружением Россия «удивит» противников, которые решат атаковать Крым

После воссоединения Крыма с Россией военная группировка войск в регионе была вынужденно усилена из-за постоянной угрозы со стороны соседних государств. Спустя семь лет после событий Крымской весны военный потенциал РФ на полуострове по праву может считаться гордостью всей страны. Подробнее о том, какое вооружение защищает республику, читайте в материале ФАН.

Сухопутные войска

Для повышения эффективности обороны полуострова под командованием штаба ВМФ ЧФ были переданы бригада береговой охраны, а также части ПВО, артиллерии, инженерного и тылового обеспечения, которые сформировали в 22-й армейский корпус.

Ядро корпуса составляет 126-я отдельная бригада береговой обороны, базирующаяся в селе Перевальном. В ее состав входят два мотострелковых батальона, один морской пехоты и танковый — расположены в Феодосии, реактивный артиллерийский дивизион, гаубичный артиллерийский, зенитно-ракетный и вспомогательные части. До 2014 года на вооружении 126-й бригады стояли танки Т-64БВ, которые были заменены на Т-72Б. В 2019 году бригада прошла очередное перевооружение, получив новейшие танки Т-72Б3. Эта машина получила многоканальную систему управления огнем, тепловизионный прицел и ствол с улучшенной баллистикой стрельбы.

Также на вооружении находятся БТР-82А. Его основные функции — доставка личного состава до места выполнения боевой задачи и поддержка пехоты огнем. Он вооружен 30-мм автопушкой 2А72 и спаренным с ней пулеметом ПКТМ. На БТР-82А установлен двухплоскостной стабилизатор и прицел ТКН-4ГА с дневным и ночным каналами.

Вместе с тем в Перевальном находится штаб восьмого отдельного артиллерийского полка береговой обороны. Именно в его задачи входит оборона Перекопского перешейка в северной части полуострова. Подразделение имеет в своем распоряжении 150-мм самоходную гаубицу САУ «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», противотанковые комплексы 9К123 «Хризантема» и другие современные системы вооружения.

В состав 22-го армейского корпуса входит 15-я отдельная береговая ракетная бригада. Ее боевая задача — оборона Севастополя со стороны моря. Она укомплектована передвижными ракетными комплексами 3К60 «Бал» и 3К55 «Бастион-П», вооруженными противокорабельными крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс».

Ракеты «Оникс» уникальны во всех смыслах, поскольку они являются сверхзвуковыми, способными на больших высотах развивать скорость в 2,6 Маха, что существенно сокращает время подлета к цели, соответственно, сокращает время на реагирование для потенциального противника. При этом ракета в несколько раз крупнее любых западных аналогов и весит три тонны, что вдвое больше знаменитого «Томагавка».

Кроме того, «Оникс» предусматривает залповый пуск против группы кораблей. Специально для этого в ракете предусмотрена система распределения целей между группой пущенных ракет — она не допускает дублирования при поражении цели, самостоятельно выбирает тактику атаки. В случае выхода из строя головной ракеты ее функции берет на себя второстепенная и так далее по цепочке.

Еще в бортовой компьютер ракеты заложены данные о возможной тактике вражеской ПВО и РЭБ, а также электронные портреты основных классов современных кораблей и их вероятного построения.

Сотка

Говоря о ракетном вооружении, отдельно стоит упомянуть легендарный «Объект 100» — две подземные ракетные батареи системы П-35Б под Севастополем. «Объект 100» представляет собой комплекс противокорабельных ракет подземного базирования. Он состоит из двух дивизионов, разнесенных между собой на шесть километров, каждый имеет на вооружении две пусковые установки на две ракеты.

Комплекс построили в 50-е годы, в самый разгар холодной войны. В его задачи входило прикрытие морской акватории в радиусе 100 км, отсюда и название. В 1984 году комплекс прошел модернизацию и получил на вооружение ракеты 3М44 «Прогресс», способные нести ядерный заряд.

После распада СССР комплекс достался Украине и был закономерно разграблен. Лишь после воссоединения Крыма с Россией военный объект вернули в строй и перевооружили ракетами П-800 «Оникс».

ВКС

Авиация в Крыму состоит из 31-й дивизии ПВО ВКС России, развернутой в Севастополе и Феодосии, а также 27-й смешанной авиационной дивизии, базирующейся на аэродромах Бельбек, Гвардейское и Джанкой.

В состав последней входят три полка ВКС РФ — 37-й смешанный авиаполк, имеющий на вооружении фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и штурмовики Су-25СМ, 38-й истребительный авиаполк ПВО, на вооружении которого стоят истребители Су-27СМ3 и новые Су-30М2, и 39-й вертолетный полк, укомплектованный ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевыми вертолетами Ми-35М «Крокодил», ударными вертолетами Ми-28Н «Ночной охотник» и многоцелевыми вертолетами Ми-8АМТШ.

Также на вооружении авиации ЧФ РФ находятся самолеты-амфибии Бе-12, самолеты Ан-26, вертолеты поиска, спасения и боевые Ка-27/29. До 2015 года вместо них стояли устаревшие модификации истребителя Су-27 и фронтового бомбардировщика Су-24. Но уже в июле 2014 года в Крым были переданы первые Су-30СМ для перевооружения авиации Черноморского флота, еще поставили на вооружение обновленную версию противолодочного самолета Ил-38Н. Вертолетный полк базируется в северной части полуострова и тоже прикрывает Перекопский перешеек.

ПВО

До 2018 года войска противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму были представлены 31-й дивизией ПВО, на вооружении которой находились ЗРК С-300ПС. После завершения перевооружения войска получили ЗРК С-400 «Триумф». На данный момент крымское небо прикрывают четыре таких дивизиона — в Севастополе, Феодосии, Евпатории и Джанкое.

Мобильное прикрытие сухопутных войск от атак с воздуха осуществляет 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк, расположенный в Севастополе. На вооружении подразделения находятся комплекс ПВО малой дальности «Оса» и комплекс ПВО средней дальности «Бук-М2». В настоящее время идет перевооружение подразделения на «Бук-М3».

Ж/Д войска

В Керчи расположен 630-й отдельный путевой железнодорожный батальон. В его задачи входят подготовка, строительство, восстановление и препятствование использованию противником объектов железнодорожных путей сообщения. В Севастополе расположен отдельный полк радиационной, химической и биологической защиты, на вооружении которого стоят огнеметные машины БМО-Т и отлично зарекомендовавшие себя в Сирии тяжелые огнеметные машины ТОС-1А «Буратино» на шасси танков Т-72.

Очевидно, что с таким вооружением ни Крыму, ни России не стоит переживать, что кто-то даже подумает атаковать полуостров. Особенно это касается Украины и США, которые издалека пытаются угрожать безопасности республики.

Напомним, ранее командир народного ополчения РК рассказал о самых страшных моментах Крымской весны.