Эксперт указал, как в Крым собираются привлечь частные инвестиции на триллион рублей

Частный капитал в экономике Крыма и Севастополе уже к 2025 году должен превысить триллион рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время недавнего совещания по развитию полуострова. Он отметил, что рост частных инвестиций точно определит успех деятельности власти, поэтому призвал обеспечить содействие в этом вопросе федеральных, региональных и муниципальных властей.

Также в этот симбиоз Владимир Путин поручил привлечь представителей делового сообщества. При этом, по его словам, частное финансирование должно равномерно поступать во все отрасли крымской экономики.

В комментарии ФАН преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами РФ Валерий Корнейчук заявил, что достичь высокой привлекательности для инвесторов Крым сможет при условии защиты финансовых потоков, а также их источники от санкций.

«Уверен, что президент не стал бы давать пустых обещаний, поэтому мне отрадно знать, что уже в ближайшее время в Крым пойдут крупные частные инвестиции. Сейчас, кстати, разрабатывается механизм противодействия санкциям. В Минэкономразвитии РФ предложили создать здесь особый правовой район, где инвесторам будет гарантирована полная конфиденциальность»,— напомнил эксперт.

По его словам, предлагаемый законопроект предусматривает даже ограничение на выдачу справок из Единого государственного реестра недвижимости. Если закон примут, то сведения из реестра смогут получать лишь органы власти, внебюджетные фонды, Центробанк и суды.

Предлагаемые Министерством экономического развития РФ «особые административные районы» (ОАР) будут работать на территории Крыма и Севастополя. Анонимность будет гарантирована инвесторам, которые будут готовы вложить в регион от 150 млн рублей. Они смогут совмещать свое участие в Крыму с работой в свободной экономической зоне, что крайне выгодно.

Напомним, ранее украинцы рассказали о своем тайном желании перебраться в похорошевший Крым.