В СК сообщили подробности задержания чиновников в Ялте

Ялта, 19 марта. В Республике Крым сегодня произошло задержание сразу трех чиновников из администрации Ялты, которые работали в департаменте муниципального контроля. Сотрудники ФСБ схватили подозреваемых прямо во время получения взятки, о чем сообщил глава РК Сергей Аксенов. Он отметил, что причиной их задержания стало покровительство незаконной вырубки деревьев.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении замначальника отдела департамента муниципального контроля администрации города Ялты. Он подозревается в получении взятки в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по городу Ялте установлено, что замначальника отдела департамента муниципального контроля, действуя с двумя своими коллегами в составе группы лиц, лично получил взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя пгт Ореанда за незаконное бездействие со стороны администрации, а именно за непринятие мер к владельцу участка, который без согласования с департаментом удалил часть насаждений у себя на земельном участке», — говорится в тексте.

В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, ранее Сергей Аксенов рассказал ФАН, благодаря кому Крым находится под надежной защитой.