Сотрудники ФСБ задержали трех чиновников Ялты прямо во время получения взятки

Ялта, 19 марта. Сегодня в Крыму сотрудники ФСБ задержали трех чиновников Ялты из департамента муниципального контроля во время получения взятки. Деньги им предназначались за то, чтобы они не обращали внимания на незаконную вырубку деревьев. Сейчас с ними работают правоохранители, передает корреспондент ФАН.

Эту ситуацию уже прокомментировал глава РК Сергей Аксенов. По его словам, в регионе ведется системная работа по борьбе в этом направлении, которая позволит раскрыть и другие возможные преступления. Он заверил, что каждый, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности.

«Благодарю коллег из ФСБ за профессиональную работу», — отметил Аксенов.

По этому поводу также высказалась мэр Ялты Янина Павленко. Она призвала граждан обращаться в соответствующие органы, если представители власти совершают неправомерные действия.

«Неоднократно говорила и повторю еще раз: «решалам» и взяточникам места в администрации нет», — подчеркнула Павленко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Ялте защитили от сноса под застройку старинную усадьбу в центре города.