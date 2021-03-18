Крым и Севастополь отпраздновали возвращение в Россию. ФАН публикует видео

Сегодня в Крыму и Севастополе во всех уголках республики прошли самые разные праздничные мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения с Россией. Можно с уверенностью сказать, что в этот день люди были счастливы как никогда.

В крымской столице утро началось с автомотопробега, организатором которого традиционно выступил всероссийский мотоклуб «Ночные волки» вместе с ополченцами полуострова — ровно в 11 утра колонна участников со всех уголков России стартовала с площади Ленина в Симферополе под громкие аплодисменты людей.

В течение дня жителям и гостям города была представлена разнообразная программа, завершением которой стал вечерний праздничный концерт и салют. На сцене выступили крымские коллективы, а также известный российский певец Денис Майданов.

«Сегодня отличный день! И сегодня, и семь лет назад! Мы счастливы, что вернулись домой! Такой праздник, столько песен, и у нас очень хорошее настроение», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница.

«Для нашей семьи это особенный день. Мы взяли детей с собой и гуляли по городу, вспоминали 2014 год. Так сейчас красиво стало, так хорошо», — радуется крымчанка.

18 марта является особенным днем не только для жителей Республики Крым, но и России в целом. Именно поэтому каждый год весной поздравить крымчан приезжают тысячи людей со всех уголков страны. Кто-то, например, приехал специально поздравить друзей и родственников, которые живут в Симферополе.

«Я переживал, что из-за погоды может отмениться рейс, но все сложилось хорошо, дождь не помешал нам прилететь из Москвы к друзьям. Вообще я считаю, что нужно сделать этот праздник всероссийским, потому что он по-настоящему важный и грандиозный», — отметил Михаил.

Кроме того, праздничные мероприятия прошли в Севастополе, где перед жителями и гостями города-героя выступили местные артисты и ансамбли, а также знаменитая группа «Любэ».

Крым вернулся в состав России после референдума, на котором воссоединение поддержали 96,77% жителей полуострова. Итогом голосования стало подписание договора о вхождении в состав Российской Федерации президентом России Владимиром Путиным и руководством Крыма и Севастополя.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму было построено за семь лет в составе России.