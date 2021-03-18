Севастопольцы высадили миндальный сад в Крыму в память о Василии Лановом

Сегодня в Севастополе состоялась ставшая уже традиционной международная акция «Сад Памяти». В этом году севастопольцы высадили миндальный сад в парке Победы в память о народном артисте СССР Василии Лановом, потому что именно он в прошлом году дал старт этой акции в городе-герое.

Это мероприятие не просто так прошло в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — Лановой всегда боролся за Русский мир и любил Севастополь. Он сделал многое для того, чтобы в России были люди, которые любят и защищают свою отчизну, передает корреспондент ФАН. Специально на открытие сада приехала вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко.

«Он действительно любил Севастополь за его несгибаемый характер, за то, что этот город всегда верен своей великой славе. Любил потому, что он сам был таким: гордым, бесстрашным. Никогда в жизни не прогнулся ни перед кем и ни перед чем», — заявила она.

Теперь дело Василия Ланового продолжают волонтеры, кадеты, студенты и школьники, неравнодушные севастопольцы.

«Он всей своей жизнью, всем своим творчеством пытался сохранить память о героях и передать ее потомкам. Сегодня мы садим деревья, здесь появится сад и закипит жизнь. Дети будут бегать и играть, влюбленные будут назначать свидания, и все это будет только потому, что наши защитники отдали 27 миллионов жизней именно за это. За то, чтобы мы были счастливы, чтобы мы жили в сильной свободной стране, чтобы мы любили и берегли эту страну», — добавила Ирина Купченко

В ходе акции «Сад Памяти» по всей стране было высажено более 27 миллионов деревьев, каждое из них в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее житель Германии назвал главные отличия Севастополя при Украине и России, побывав в Крыму спустя девять лет.