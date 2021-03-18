Группа «Любэ» спела любимые песни севастопольцев в честь годовщины воссоединения с РФ

Севастополь, 18 марта. Сегодня все жители Крыма и Севастополя празднуют седьмую годовщину возвращения в состав России, что стало переломным моментом в истории полуострова.

Люди, несмотря на непогоду и дождь, все равно собрались вместе, чтобы послушать любимых музыкальных артистов и вновь прочувствовать тот дух единения, который был при голосовании на общекрымском референдуме в 2014 году.

Так, в городе-герое сегодня выступает для севастопольцев группа «Любэ», где Николай Расторгуев исполняет любимые народом композиции, передает корреспондент ФАН.

«Это прекрасно, эмоции непередаваемые, все как в 2014 году. Я очень рада, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, наше будущее только с Россией. И этого у нас никто больше не сможет отнять», — отметила жительница Севастополя Светлана.

«Грандиозный день, прекрасный праздник, артисты, люди. Как вы видите, даже дождь не мешает людям веселиться и радоваться. Поздравляю всех людей, кому не безразличен этот праздник, ура!» — добавил другой житель города-героя Александр.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе на Аллее Русской весны Хирург и глава ДНР посадили особое дерево.