В Севастополе на Аллее Русской весны «Хирург» и глава ДНР посадили особое дерево

Севастополь, 18 марта. На горе Гасфорта высажен символический лес. Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдостанов отметил в комментарии ФАН, что эти деревья имеют особый смысл, потому что саженцы можжевельника, например, были привезены из Донецкой Народной Республики, а семилетний дуб — из аллеи в Феодосии.

В мероприятии по высадке деревьев приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, члены мотоклуба и ополченцы республики.

«Знаете же русского полководца Александра Суворова? Так вот, когда на месте Феодосии был османский город Кафа, который строился на протяжении трех веков, Суворов взял его всего лишь двумя ротами своих солдат, избежав войны и кровопролития. Ничего вам не напоминает? Правильно, 2014 год — когда Севастополь и Крым воссоединились с Россией», — заявил Хирург.

Вместе с новыми деревьями на Гасфорте появился памятный камень на Аллее Русской весны, при этом даже дождь и слякоть не смогли помешать севастопольцам прийти на праздник.

«Семь лет назад простыми людьми был совершен исторический подвиг, в этот день не нужно сидеть дома, ведь когда мы вместе, мы снова можем быть причастными к той великой радости, испытать все снова, посмотреть друг другу в глаза и еще раз убедиться, что все это было не зря», — отметила в разговоре с ФАН жительница Севастополя.

На Гасфорте сегодня в воздух будут поняты два аэростата с символом Русской весны, а вечером гостей и участников пробега ждет праздничный концерт в движущихся декорациях байк-шоу с участием Юлии Чичериной, Вадима Самойлова, Сергея Скачкова, также выступят танцевальные коллективы. Вход на мероприятие бесплатный.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что депутат бундестага назвал маразмом призывы о возвращении Крыма.