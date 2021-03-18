В Севастополе решили проблему с засухой благодаря новому водозабору от Минобороны

В седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Севастополе запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек.

Во время совещания, приуроченного к годовщине Крымской весны, о начале работы гидротехнического сооружения президенту РФ Владимиру Путину доложил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он сообщил, что вода из построенного военными Минобороны водозабора сегодня начала поступать в Севастополь. Глава России поблагодарил военных строителей за хорошо проделанную работу.

За счет запуска водозабора на реке Бельбек в регионе смогли остановить потери поверхностных источников, а также устранить все опасения по возможному дефициту воды летом. Очевидно, что это неожиданная новость для Украины.

Напомним, что на объекте работали 637 человек и 138 единиц современной техники, стройка велась круглосуточно, потому что необходимо было не только обеспечить севастопольцев водой, но и успеть к началу паводков. При этом новый водозабор не наносит урон экологии, поскольку часть паводковых вод по-прежнему поступает в почву и беспрепятственно уходит в море.

Проектные работы и изыскания велись здесь еще в советские времена, однако тогда было построено еще одно уникальное сооружение — Северо-крымский канал, который привел на полуостров воду из Днепра. В 2014 году подачу по каналу прекратили с украинской стороны, а засушливая пора обострила ситуацию, поэтому воду начали экономить.

Из 17 проектов по сбору паводковых вод был выбран самый удачный ― водозабор на Бельбеке. Работы начались осенью 2020 года, а спустя всего 115 дней система была запущена. Водозабор позволит экономить ресурс Чернореченского водохранилища и даст дополнительно 50 тысяч кубометров воды в сутки в сеть Севастополя, поэтому жители города-героя могут забыть о почасовой подаче воды.

Русло реки Бельбек было расширено и укреплено, длина водозабора составляет 160 метров, ширина ― 230, а глубина ― 7,5. Нужный объем воды закачивают насосные станции, где она проходит этап очищения и поступает в трубопровод.

Напомним, что в Симферополе сегодня также был запущен Бештерек-Зуйский водозабор, он обеспечит артезианской водой жителей крымской столицы.