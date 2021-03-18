В Севастополь прибыли «Ночные волки», чтобы отпраздновать Крымскую весну

Севастополь, 18 марта. В город-герой продолжают прибывать мотоциклисты и автомобилисты со всех уголков полуострова, чтобы отпраздновать седьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Организатором мероприятия традиционно выступил всероссийский байк-клуб «Ночные волки».

Сегодня в разных районах города-героя состоится более 100 мероприятий, посвященных Крымской весне. Основные ― на горе Гасфорта, где пройдет байк-шоу, выступят музыкальные и танцевальные коллективы, а также на площади Нахимова ― там выступит группа «Любэ» и Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Напомним, ранее глава «Ночных волков» Симферополя рассказал ФАН о праздновании Крымской весны.