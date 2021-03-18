В Крыму стартовал грандиозный мотопробег с участием ополченцев и «Ночных волков»

Симферополь, 18 марта. В Симферополе стартовал традиционный автомотопробег, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Его участниками стали представители всероссийского байк-клуба «Ночные волки», крымские ополченцы и гости полуострова.

По улицам города проехали представители авто- и мотоклубов со всей страны, их байки и машины были украшены флагами России и Республики Крым. Симферопольцы активно приветствовали участников колонны. Автолюбители поддерживали «Ночных волков» сигналами фар и клаксонов.

Колонна мотоциклов и автомобилей выдвинулась в Севастополь, где к ней присоединятся участники из города-героя на Сапун-горе.

Закончится программа на площадке у горы Гасфорта. Именно там, по словам организаторов, состоится открытие памятного камня на аллее Русской весны, высадка деревьев и праздничный концерт. Мероприятие проводит всероссийский байк-клуб «Ночные волки» вместе с ополченцами республики.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что жители Болгарии поддержали возвращение Крыма в состав России.