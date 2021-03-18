Глава «Ночных волков» Симферополя рассказал ФАН о праздновании Крымской весны

Симферополь, 18 марта. В столице Крыма на площади Ленина проходит традиционный автомотопробег, посвященный седьмой годовщине возвращения полуострова в состав России. В нем принимают участие ополченцы, члены всероссийского байк-клуба «Ночные волки» и гости Крыма.

В комментарии Федеральному агентству новостей глава «Ночных волков» Симферополя Петр Никитин рассказал, что для байкеров этот праздник особенный.

Напомним, ранее ФАН писал, что Крым и Севастополь празднуют седьмую годовщину воссоединения с Россией.