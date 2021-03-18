С опережением графика: в Крыму состоялся запуск Бештерек-Зуйского водозабора

Симферополь, 18 марта. В столице Крыма состоялся долгожданный запуск воды от Бештерек-Зуйского водозабора до насосной станции «Белая», причем на месяц раньше запланированных сроков — объект был построен за 14 месяцев. Это стало возможным благодаря усиленной работе, которая велась и днем, и ночью. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил всех строителей, которые трудились на объекте.

«Уважаемые крымчане, сегодня осуществляется рабочий пуск воды с вновь разведанного месторождения артезианской воды Бештерек-Зуйского водозабора», — доложил с места строительства заместитель председателя крымского правительства Евгений Кабанов.

Уже сегодня Симферополь получит первые пять тысяч кубометров воды из нового водозабора. Всего в проекте предусмотрено 11 скважин глубиной до 500 метров, оставшаяся часть из которых будет поэтапно вводиться в течение месяца.

После этого Бештерек-Зуйский водозабор сможет обеспечить артезианской водой около 147 тысяч жителей крымской столицы, его общая проектная мощность — 22 тыс. кубометров воды в сутки.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что власти Крыма готовят жалобу в ООН из-за водной блокады Украины.