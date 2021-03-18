Непотопляемый авианосец: как оборонно-промышленный комплекс Крыма работает на Россию

Симферополь, 18 марта. Сегодня многие военные эксперты называют Крым непотопляемым авианосцем, потому что полуостров теперь надежно защищен от посягательств любого врага с моря, суши и воздуха. В 2016 году республика была включена в Южный федеральный округ, что укрепило обороноспособность полуострова.

После этого в Крыму была развернута полноценная и самодостаточная группировка войск, усилена береговая охрана, размещены современные российские системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности С-400 «Триумф».

Кроме того, после возвращения в Россию в Севастополе начали обновлять Черноморский флот (ЧФ) — он получил новые подводные и надводные корабли, а также десятки единиц новейшего вооружения. До этого ЧФ не обновлялся почти четверть века, поскольку Крым и Севастополь были в составе независимой Украины.

Однако после госпереворота в Киеве в 2014 году и утраты, по сути, суверенитета украинским государством, восстановилась историческая справедливость — полуостров вернулся в родную гавань.

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло ровно семь лет, за это время республика была интегрирована в российское пространство, в том числе это касается оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который остался после Украины и был модернизирован уже при РФ.

В разговоре с ФАН министр промышленной политики Крыма Александр Трянов отметил, что за семь лет в составе России в республике удалось стабилизировать флагманские и наиболее инновационные отрасли местной промышленности — судостроение и оборонно-промышленный комплекс.

«На сегодняшний день восемь крымских предприятий ОПК внесены в Сводный реестр оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, имеют необходимые лицензии на выполнение работ оборонного значения», — добавил Трянов.

По его словам, с целью обновления производственных мощностей промышленных предприятий Республики Крым постоянно проводятся мероприятия по их модернизации и перевооружению за счет оборотных средств самих предприятий, вертикально-интегрированных структур, а также средств федерального бюджета и Республики Крым.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что военный эксперт оценил готовность Украины организовать диверсии в российском Крыму.