В Крыму рассказали о масштабных изменениях в промышленности после воссоединения с РФ

18 марта жители Крыма и других регионов России празднуют седьмую годовщину исторического возвращения полуострова в родную гавань. За это время в республике произошло много колоссальных изменений, которые стали возможны благодаря помощи Российской Федерации.

Полуостров еще нуждается в поддержке со стороны, однако нет сомнений, что активное развитие туризма, сельского хозяйства и промышленности в обозримом будущем превратит регион в настоящую жемчужину РФ.

В разговоре с ФАН министр промышленной политики Крыма Александр Трянов рассказал, как удалось восстановить и развить производство на полуострове с 2014 года и каких успехов получилось добиться в отрасли за семь лет в составе России.

«После вступления Республики Крым в экономическое и правовое пространство РФ удалось сохранить государственное имущество и трудовые коллективы, не допустить развала промышленной отрасли, сохранить производственные компетенции, в том числе уникальные. Была создана база для решения в последующие периоды основных стратегических задач в промышленности: на первом этапе — модернизация технологического парка и инфраструктурная перестройка, на последующих этапах — широкое внедрение инноваций и наращивание конкурентных преимуществ», — заявил Трянов.

Собеседник отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень заработных плат в промышленной отрасли вырос почти в три раза — с 13 тыс. рублей до 36,7 тыс. рублей.

Трянов признал, что производственные мощности предприятий Крыма требуют значительной модернизации для изготовления продукции, способной конкурировать с именитыми зарубежными марками. Этот вопрос уже постепенно решается.

Промышленные предприятия Крыма

С 2016 года местные предприятия на конкурсной основе получают в рамках программы «Развитие промышленного комплекса» от Республики Крым финансовую поддержку в виде субсидий. Оказывается помощь успешным промышленным предприятиям, которые имеют потенциал и перспективы развития — им предоставляют займы со ставкой в 5% годовых. Эта мера была создана для стимулирования инновационной деятельности, реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, импортозамещения, повышения производительности труда.

«Результатом проделанной работы в Крыму стал рост объемов промышленного производства почти на 65%», — подчеркнул Александр Трянов.

Как обстоят дела с экспортом

Министр промышленной политики Крыма рассказал, что республика осуществляет межрегиональное сотрудничество с 59 субъектами Российской Федерации, а также сотрудничает с разными странами, в числе которых и Украина.

Министр отметил, что из-за введения санкций против республики от крымской промышленности были вынуждены отказаться многие зарубежные страны, что в свое время привело к многократному снижению объемов товарного экспорта Крыма. Однако, как мы видим, промышленный потенциал полуострова быстро развивается, благодаря чему удается постепенно нагонять упущенные возможности.

Напомним, ранее жители Севастополя честно рассказали, что изменилось в городе-герое в составе России.