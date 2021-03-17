В память о Великой Отечественной войне: в Севастополь прибыл «Поезд Победы»

В город-герой вновь прибыл «Поезд Победы». Это единственная в мире иммерсивная инсталляция, где посетитель за полчаса может проследить за ходом исторических событий: от начала и до конца Великой Отечественной войны.

В Севастополь поезд прибывает уже во второй раз, в мае 2020 года из-за ограничений по коронавирусу посетить выставку многие не смогли.

Сейчас тоже есть ограничения из-за эпидемиологической ситуации, при этом желающих посетить выставку много. Однако корреспонденту ФАН все же удалось побывать внутри «Поезда Победы».

В составе находится восемь тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: от довоенного плацкарта до победного трофейного.

«Вот июнь 1941 года: пока еще ничего не подозревающие люди едут отдыхать, у каждого свои планы на жизнь и будущее. Еще никто из них не догадывается, что уже завтра их жизнь переменится навсегда», — рассказала ФАН волонтер, которая помогает посетителям выставки.

В следующих вагонах посетители увидят немецкий концлагерь, госпиталь, поле боя на передовой и даже полевую баню. Но главное — они почувствуют, какими были люди того времени, что им довелось перенести, а также понять, с какими мыслями они возвращались с поля боя.

«Ощущение от выставки: знаете, хочется просто немного помолчать, тяжело это все было. Каждый человек, который жил в то время, — герой. Мы не должны их никогда забывать», — поделились с ФАН впечатлениями о выставке.

Известно, что поезд простоит на перроне Севастополя до 19 марта, поэтому все желающие его увидеть должны поторопиться. Перед посещением необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымский сенатор призвал судить организаторов водной блокады полуострова.