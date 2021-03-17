В Севастополе открылась выставка к годовщине Крымской весны

Севастополь, 17 марта. В Севастополе сегодня открылась выставка, посвященная седьмой годовщине воссоединения с Россией, поэтому экспозиция названа в честь грядущего праздника ― «Крымская весна».

Здесь собраны работы как именитых, так и начинающих художников, они творили в разное время, ― есть пейзаж, написанный сразу после войны, есть и современные виды Севастополя.

«Мы начинали эту выставку в феврале 2014 года. Тогда нашему известнейшему художнику Якову Басову исполнилось бы 100 лет. Вокруг проходил референдум, нас охраняли казаки, а искусство жило, казалось бы, своей жизнью, оно будто бы замерло во времени», ― рассказал ФАН руководитель галереи «Вернисаж» Александр Попов.

На картинах такой простой и узнаваемый пейзаж, но сквозь каждый мазок ощущается щемящая тоска по безмятежности и сильная любовь к своему краю и Родине.

«Очень красивая выставка, на которой любой человек увидит бережное отношение художников к работам, потому что для местных жителей это не просто картины, а наша история и любовь к своему родному краю. Мы обязаны это сохранить и передать любовь к Севастополю и Родине своим детям», ― рассказала ФАН посетительница выставки Анна.

Выставка существует уже семь лет, ежегодно в марте ее обновляют и показывают публике. Эти картины уже бывали в Санкт-Петербурге и Москве. Теперь экспозиция вновь вернулась в родную гавань ― Севастополь.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в МИД РФ отреагировали на провокации против российских дипломатов на Украине.