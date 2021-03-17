В Крыму объяснили, почему Украине не удастся разжечь межнациональную рознь в РК

Национальный фактор в Крыму использовался украинской властью как способ влияния на политическую и социальную ситуацию на полуострове. Это был метод сталкивания нескольких национальностей в интересах третьих лиц. Об этом заявил член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин во время видеомоста Симферополь ― Москва на тему «Крымский консенсус: когда история важнее повседневности».

По словам Батурина, полуостров уже прошел через это, однако Крым не окунулся в пучину межнациональных конфликтов. Несмотря на то, что в регионе сосуществуют минимум две мировые религии, между людьми нет никакого противостояния.

Также по этому поводу высказался политолог Сергей Киселев. Он отметил, что Украина до сих пор продолжает использовать крымских татар в своих интересах.

«Они рассматривались как потенциальные наемники в борьбе против русской идеи, на что тратились огромные усилия, поэтому надо отдать должное народу крымских татар, которые в большинстве своем не купились на дешевые призывы украинских властей», ― отметил эксперт.

Киселев подчеркнул, что мирное сожительство представителей разных религий и национальностей при России стало максимально комфортным, потому что никто не сталкивает их лбами.

В пример межконфессионального содружества в Крыму Денис Батурин привел строительство Соборной мечети в Симферополе.

«В украинский период о ней было очень много разговоров, но ничего дальше не продвинулось, а в российском Крыму вдруг возникает очень красивое религиозное культовое сооружение», ― добавил он.

Участники видеомоста также выразили уверенность, что мирное сосуществование разных конфессий в Крыму продолжится в будущем. Стоит отметить, что в РК три национальных языка ― русский, украинский и крымско-татарский. Никакого притеснения, тем более по национальному признаку, на полуострове нет.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему Украине не удалось запугать крымчан.