Симферополь, 17 марта. После воссоединения Крыма с Россией страна стала мощнее, укрепила свои позиции на геополитической карте, а также усилила собственный суверенитет.

В этом уверены ученые и политологи полуострова, которые высказали свою позицию во время видеомоста Симферополь ― Москва на тему: «Крымский консенсус: когда история важнее повседневности», передает корреспондент ФАН.

«Именно включение Крыма в состав Российской Федерации позволило вскрыть все те уязвимые места, которыми страна обладала и во внешней политике, и во внутренней свой повестке России. И это скорее благо, нежели недостаток этого процесса», ― заявил политолог Сергей Киселев.

Кроме того, как считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, несмотря на экономические и политические издержки, которые пришлось понести государству, это укрепило ее позицию и подтолкнуло к развитию.

«Крымские события пошли на пользу суверенизации российской политической элиты ― она приняла вызов и сделала выбор. Многие даже психологически были больше западники, я уже не говорю о формальных моментах. Тем не менее многие сделали свой выбор в отношениях с Западом», ― сказал он.

Именно события 2014 года привели к тому, что политическая элита страны стала активней поддерживать патриотический курс государства, что, по мнению экспертов, вывело Россию на новый виток качественного развития.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что распространяемые фейки о Крыме вынудили общественников РК обратиться к генсеку ООН.