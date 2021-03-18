Темпы, как в СССР: что в Крыму было построено за семь лет в составе России

Возвращение Крыма в состав России стало знаковым событием для жителей всего полуострова, поскольку всего за семь лет в республике произошло столько изменений, сколько не было за все годы нахождения региона в составе независимой Украины. Эксперты уже неоднократно сравнивали темпы строительства в российском Крыму с теми, что были во времена СССР, когда проходила всесоюзная стройка.

Успехи за семь лет

В министерстве строительства и архитектуры Республики Крым рассказали в комментарии ФАН, какие новые объекты появились на полуострове за семь лет.

Всего на строительство 623 объектов в рамках ФЦП было выделено 643,3 млрд рублей, из них 65,53 млрд рублей ― в 2020 году, освоено ― 65,06 млрд рублей, что составляет 99,3% плановых показателей. Для сравнения: в 2018 году освоение бюджетных средств составило 93%, в 2019 году ― 92,3%.

За счет высокого показателя освоения средств в 2020 году удалось добиться значительных результатов в реализации задуманных проектов. Так, за прошедший год было завершено строительство 69 объектов, из которых 34 ― инфраструктурные и 33 ― социальные.

Почему не удалось освоить

К основным причинам неосвоения средств по ФЦП в 2019 году в министерстве строительства и архитектуры РК отнесли такие факторы: деятельность недобросовестных подрядчиков, длительный и сложный процесс корректировки ФЦП в части перераспределения средств Министерством экономразвития России.

«В 2020 году удалось добиться упрощения системы корректировки ФЦП приказом Минэкономразвития России, за счет чего впервые существенно повысилась эффективность использования выделяемых региону средств. В прошлом году удалось добиться увеличения среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на 45% ― с 21 тыс. до 30,5 тыс. рублей, в 2021 году данная работа продолжается», ― сказано в тексте.

Кроме того, ведомство в январе этого года направило предложения в Минстрой России по увеличению заработной платы рабочего до 39,4 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в 2020 году. Эта мера позволит повысить «белую» зарплату рабочим, занятым в строительстве объектов для республики.

В Минстрое Крыма сообщили, что в рамках процедуры заключения контрактов по «единственному поставщику» исключается риск сотрудничества с некомпетентными подрядчиками, которые умеют выигрывать конкурсы, но не умеют строить и проектировать.

«В предыдущем году не было украдено ни одного аванса, поскольку их выплата сведена до минимальной суммы. При этом авансовые средства поступают на специальный казначейский счет, целевое назначение расходов с которого контролируется федеральным казначейством. Кроме того, по решению крымских властей все авансовые платежи обязательно должны быть обеспечены банковской гарантией, и в случае выставления пеней, штрафов либо расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком заказчик взыскивает средства с банковской организации, а взысканием средств с подрядчика занимается непосредственно банк», ― отметили в ведомстве.

Планы на 2025 год

Известно, что федеральная целевая программа (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» недавно была продлена до 2025 года. Также Правительство РФ увеличило сумму программы почти на 600 млрд рублей, поэтому теперь совокупный объем финансирования составит почти 1,4 трлн рублей. Это говорит о том, что развитие Крыма уже не остановить, при этом вложенные деньги правильнее называть инвестициями, которые в будущем обязательно себя окупят и не один раз.

Нацпроекты «Демография» и «Образование»

В рамках национальных проектов предусмотрено строительство 10 объектов: семи детских садов общей вместимостью 1530 мест и трех школ общей вместимостью 2050 мест на сумму порядка 3,5 млрд рублей.

В 2019 году были введены в эксплуатацию один детский сад на 280 мест и школа на 1100 мест в микрорайоне Жигулина Роща. В 2020 году завершено строительство одной школы на 250 мест в Бахчисарайском районе и пяти детских садов общей вместимостью 1110 мест.

Кроме образовательных площадок в прошлом году осуществлялось строительство и других значимых для Республики Крым объектов — например, мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района. Была проведена реконструкция открытого спортивного сооружения под крытый спортивный комплекс в Симферополе и физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте.

В 2021 году планируется ввод детского сада в Керчи на 140 мест, начало строительства школы в селе Трехпрудное Симферопольского района на 700 мест ― сдать объект планируют уже в следующем году.

Во втором квартале 2021 года в рамках федеральной адресной инвестиционной программы начинается строительство 16 детских садов на 3850 мест ― ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год, общая стоимость строительства ― 5,4 млрд рублей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, как Россия может наказать Украину за водную блокаду Крыма.