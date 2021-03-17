Жители Севастополя честно рассказали, что изменилось в городе-герое при России

Семь лет назад произошло по-настоящему историческое событие ― Севастополь и Крым вернулись в родную гавань. В годовщину воссоединения города-героя с Россией корреспондент ФАН, который сам жил и вырос в Севастополе, рассказал, как изменились жизнь в городе федерального значения за это время, социальное обеспечение жителей, как развивается сельское хозяйство и туристическая отрасль.

Севастополь не пользовался особым вниманием у киевской власти, поскольку руководство Украины практически ничего не вкладывало в развитие региона, однако после 2014 года все изменилось. В комментарии Федеральному агентству новостей сенатор, бывший командир роты милиции особого назначения «Беркут» Сергей Колбин отметил, что за семь лет регион кардинально преобразился.

«То, что было сделано, построено сегодня в Крыму и Севастополе, никогда не входило даже в планы украинских властей. Напротив, в украинский период ресурсы в Крым не направлялись, а выкачивались. При этом восхищает не только объем произошедших за семь лет преобразований, но и то, что все восстанавливается ударными темпами: Крымский мост, трасса «Таврида», новые электростанции были построены в фантастически короткие сроки. А какие новые уникальные учебные заведения за семь лет появились в Севастополе: Президентское кадетское училище, Инженерная школа, детский технопарк «Кванториум», ― заявил собеседник издания.

Стоит отметить, что за семь лет в Севастополе произошли серьезные изменения в дорожной инфраструктуре: было отремонтировано более 386 км дорог, построено 14 км. Также сейчас ведется строительство восьмого этапа трассы «Таврида», возводится новая двухуровневая развязка на ялтинском кольце, завершается реконструкция Камышового шоссе.

Кроме того, в этом году запланирован ремонт 39 и капитальный ремонт 11 автомобильных дорог. Вместе с тем идет полномасштабное развитие комфортной городской среды: за семь лет благоустроили 45 общественных пространств, практически в два раза увеличилось количество светоточек — город стал безопаснее и светлее.

Было построено более 40 объектов, в которых город всегда нуждался: пять школ на 3500 мест и 10 детских садов на 2500 мест, два инфекционных модуля и пять модульных врачебных амбулаторий, два спортивных объекта, пирс в бухте Голландия и причал в бухте Троицкая.

Реконструировали пять общественных пространств: парк Победы, парк Анны Ахматовой и Георгия Победоносца, возведена дамба на реке Бельбек, чтобы не затапливало села и деревни Нахимовского района. Также был решен вопрос, который тянулся еще со времен Украины, ― строительство дома для реабилитированных граждан.

В разговоре с ФАН член Общественной палаты РФ от Севастополя Наталья Кирюхина рассказала, как изменилось социальное обеспеченье горожан. По ее словам, в 2020 году была восстановлена историческая справедливость ― жители осажденного Севастополя получили статус ветеранов Великой Отечественной войны.

«В области социальной защиты населения инициированы: региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей и ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет, введена доплата на каждого ребенка из многодетной семьи (25% и 50% величины прожиточного минимума), исключен верхний предел выплаты в размере 3500 рублей. То есть перемены в социальной атмосфере Севастополя очевидны», — сказала Кирюхина.

Кроме того, продолжила член ОП, в Севастополе создают условия для всестороннего развития детей в соответствии с их возможностями и потребностями в виде новых учреждений дополнительного образования: «Кванториум», увеличение секций в Малой академии наук и других учреждениях, спортивных секций, кружков художественной самодеятельности.

Отметим, что в городе-герое уровень безработицы один из самых низких по России. Если в 2015 году этот показатель составлял 8,3%, то уже в 2020-м ― всего 4,6%. Также в два раза увеличилась средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания ― до 38 тыс. рублей. Развивается и туристическая отрасль Севастополя: поток людей увеличился в 2,3 раза (с 250 тыс. человек в 2014 году до 567,7 тыс. человек в 2020 году).

Это стало возможно благодаря ежегодной финансовой и информационной поддержке в проведении ряда значимых и событийных мероприятий: Крымский военно-исторический фестиваль, X-FEST, WineFest, Опера в Херсонесе, Офицерский бал и многое другое.

Реализация приоритетного проекта общегородского значения «Большая севастопольская тропа» ― маршрут активного туризма. 117 км ― основная нитка пешеходного маршрута, почти 140 км дополнительных маршрутов и более 200 примечательных мест и объектов. Все это обустроено только сейчас, с возвращением в Россию.

Сельское хозяйство тоже не осталось в стороне. В период с 2015 по 2020 годы оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 1 597,75 млн руб. В это же время валовой сбор винограда составил 90 978 тонн, при этом в 2020 году сбор вырос на 18% по сравнению с 2015 годом.

Также за этот период существенно изменилась заработная плата работников сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства ― с 18,6 тыс. рублей до 43,8 тыс. рублей.

Вместе с тем сенатор РФ Сергей Колбин рассказал про еще одно важное достижение за семь лет в составе России ― произошло укрепление и модернизация Черноморского флота.

«У нас появились новые современные корабли, способные нести на себе ракеты «Калибр», уникальные подводные лодки, боевые самолеты. Крым действительно стал непотопляемым авианосцем, что дает севастопольцам чувство безопасности и гордость за свою страну, сильную и независимую, способную защитить от любых провокаций. Сегодня живем в своей стране ― России, говорим на своем родном языке, чествуем своих российских героев. За это в первую очередь мы благодарны президенту РФ Владимиру Путину, который пошел навстречу желанию севастопольцев и крымчан воссоединиться с Россией», ― заявил сенатор.

По его словам, жители полуострова ценят поддержку всего многонационального народа России, который одобрил возвращение Севастополя и Крыма в родную гавань.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что житель Германии побывал в Крыму и назвал главные отличия Севастополя при Украине и России.