Распространяемые фейки о Крыме вынудили общественников РК обратиться к генсеку ООН

Симферополь, 16 марта. Западные пропагандистские машины уже семь лет ведут информационную войну против российского Крыма. Примечательно, что даже те международные организации, которые были созданы для донесения правдивой информации в ту или иную точку планеты, сегодня себя практически полностью дискредитировали.

Яркий тому пример — доклад от 11 марта председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, в котором распространяются откровенные фейки о происходящем на полуострове. На эту ситуацию обратил внимание руководитель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо.

В седьмую годовщину общекрымского референдума «Центр политического просвещения» направил открытое письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором Мезюхо заявил о своем возмущении по поводу доклада Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ) по правам человека.

В комментарии ФАН политолог Иван Мезюхо объяснил, почему организация приняла решение направить такое письмо на имя генсека ООН.

«Причина во многом состоит в том, чтобы обратить внимание общественности на то, что УВКПЧ намеренно распространяет дезинформацию о российском Крыме. Если бы правозащитники ООН хотели бы действительно начать мониторинг прав человека на территории республики, то они бы обратились к властям России с просьбой организовать такой визит в регион. Но, видимо, профессиональным правозащитникам не с руки посещать Крым, потому что тогда они бы убедились в том, что в их докладах публикуются напрочь фейковые сведения, которые не имеют реального подтверждения. Все-таки проще врать о ситуации на полуострове, не посещая его», — отметил собеседник издания.

По его словам, УВКПЧ просто выгодно не посещать регион и спокойно составлять свои псевдоправозащитные доклады, цель которых — очернить Российскую Федерацию.

Эксперт добавил, что эти доклады оскорбляют крымчан, которые ровно семь лет назад сделали свой исторический выбор не под дулами автоматов, как об этом пишет западная пресса, а в соответствии со своими глубинными убеждениями о том, что Крым — это российская территория.

«Также цель нашего письма — привлечь внимание к тому, что правозащитники ООН, к сожалению, занимаются состряпыванием фейков о российском Крыме. Получается, что тем самым они показывают свою профнепригодность и непрофессионализм. Наша организация возмущена тем, что на протяжении многих лет ситуацию с правами человека в Крыму обсуждают в докладе, посвященном правам человека на Украине. Киев уже семь лет не имеет никакого отношения к российскому полуострову, поэтому сам по себе такой раздел в докладе УВКПЧ на Украине — это провокация, направленная на непринятие исторического события, которое произошло ровно семь лет назад», — констатировал Иван Мезюхо.

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