Поклонская рассказала страшные подробности, которые вынудили Крым покинуть Украину

Симферополь, 16 марта. Жителям Крыма в 2014 году угрожала смертельная опасность, именно поэтому они были вынуждены провести референдум и покинуть состав Украины.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время видео-моста Москва — Симферополь, передает корреспондент ФАН.

«Это было не так, что мы тут ходили в Крыму и в лесу бабочек считали, одуванчики сдували, посмотрели в небо и решили: «Ага, слушайте, а может нам в Россию вернуться? А давайте референдум проведем?» Ну вы совсем обалдели, ну ведь не так было. Крым заставили провести референдум, заставили использовать свое право на самооборону», — эмоционально заявила Наталья Поклонская.

По ее словам, крымчане были вынуждены пойти на референдум из-за постоянных угроз от действовавших в 2014 году политиков Украины.

«Депутаты по киевскому телевизору обещали приехать и зарезать нас, детей вырезать, на баржу поместить и дырку сделать, чтобы мы утонули, в собственной крови утопить. Говорили в кавычках красивые фразы о том, что Крым будет наш либо безлюдным. И это говорили нынешние политики Украины. И как мы должны были реагировать, каравай с солью им испечь?» — отметила депутат.

Напомним, ранее Наталья Поклонская назвала условия, при которых она могла бы баллотироваться на пост президента Украины.