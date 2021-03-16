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Аксенов рассказал, сколько туристов приезжают на полуостров по Крымскому мосту

Аксенов: шестьдесят процентов туристов приезжают по Крымскому мостуСимферополь, 16 марта. Более половины туристов прибывают на полуостров по Крымскому мосту. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, отвечая на вопросы журналистов во время торжественных мероприятий, посвященных годовщине возращения полуострова в состав России, передает корреспондент ФАН.

«Логистика поменялась полностью. 60% туристов приезжает к нам по Крымскому мосту. Сегодня дорога до Керчи и до Севастополя очень комфортная», — констатировал глава республики.

Также он отметил, что в ближайшее время должен быть окончательно решен вопрос водоснабжения полуострова за счет строительства опреснительных сооружений и экономии воды в сетях водоснабжения после их ремонта.

Напомним, ранее Аксенов рассказал, что считает главным достижением референдума и воссоединения с Российской Федерацией.

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