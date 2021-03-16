Поклонская рассказала о своих «президентских амбициях» на Украине

Симферополь, 16 марта. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что готова баллотироваться на пост президента Украины, если ее не лишили украинского гражданства, передает ФАН.

Об этом она рассказала во время видео-моста Москва — Симферополь, приуроченного к седьмой годовщине воссоединения Республики Крым с Россией.

«Я говорила и говорю, если они не лишают меня гражданства Украины, и говорят «нет, Поклонская, ты гражданка Украины». Раз не хотят лишать, то пойду попробую, нужно посмотреть, когда у них там выборы. Сейчас я говорю честно, искренне и без шуток: я очень хочу, чтобы между Россией и Украиной опять возобновился мир, я очень хочу, чтобы Украина вновь стала процветающей страной», — сказала депутат.

Напомним, о дальнейшей карьере Натальи Поклонской ведутся споры. Новые выборы в Государственную думу РФ состоятся уже в сентябре 2021 года, а ее фамилии до сих пор нет в списках фракции «Единая Россия». При этом она не раз сообщала о том, что готова вернуться работать в прокуратуру Крыма, если на это будет распоряжение президента РФ Владимира Путина.

Ранее ФАН сообщал, что Песков напомнил о легитимности референдума о статусе Крыма в 2014 году.