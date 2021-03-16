Константинов назвал причины, почему Крым вышел из состава Украины в 2014 году

Симферополь, 16 марта. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе мероприятий, посвященных празднованию семилетия возвращения Крыма в состав России, назвал референдум 16 марта 2014 года примером демократического волеизъявления народа, передает корреспондент ФАН.

«Это образец вообще демократии. 16 марта референдум [был назначен] — через день он реализован», — заявил Константинов.

Также он подчеркнул, что предпосылками к этому историческому событию стали многолетние притеснения крымчан со стороны украинских властей, откровенная пропаганда нацизма и угроза физического истребления жителей полуострова.

Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях, посвященных семилетнему юбилею Крымской весны, принял участие глава ДНР Денис Пушилин.